¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¡Ö¡ØKOYABU SONIC 2025¡Ù¤¬ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡Ä¡×
¡¡¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¡×¤¬11Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¥³¥ä¥½¥Ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î³Ú¶Ê¡Ø¤¢¤Î²Æ¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¤Î³èÆ°·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢9·î13Æü½Ð±é¤Î¡ØKOYABU SONIC 2025¡Ù°Ê¹ß¡¢¥é¥¤¥Ö½Ð±éÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Î¡ØKOYABU SONIC 2025¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¤È¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö2018Ç¯¤Î·ëÀ®°ÊÍè¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤Þ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡ØKOYABU SONIC 2025¡Ù¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢BS¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡ÖBAZOOKA !!!¡×¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¤¢¤²¤ë°Ù¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤ä²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥É¥é¥àÃ´Åö¤Î¾®äØÀéË¡¢¥Ù¡¼¥¹Ã´Åö¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡ÊÌîÀÇúÃÆ¡Ë¡¢¥Ü¡¼¥«¥ëÃ´Åö¤ÎÃæÅè¥¤¥Ã¥¥å¥¦ ¡Êtricot¡Ë¤Î 3¿Í¤Ç·ëÀ®¡£¤½¤Î¸å¡¢3¿Í¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤êÀîÃ«³¨²»¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡õ¥®¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾®äØ¤¬¡Ö²¶¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç°ìÈÖ¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ¿·³ÀÎ´¤ò¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·Þ¤¨¤Æ»ÏÆ°¡£2018Ç¯3·î¡¢¡ÖÊÒÌÜ¤Ç°Û¾ï¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
