タンクローリーが突然Uターンし衝突…はずみで車が茂みに突っ込む　2人が軽いケガ　運送会社「警察を通してやり取り」

茂みに止まる1台の白い車。

助手席側の窓ガラスが割れ、ドアには大きな亀裂が入っています。

一体、なぜこのような状態になったのでしょうか。

旅行で軽井沢に向かっていたカップルが目撃したのは事故の瞬間でした。

群馬・安中市の見通しの良い道路。

ドライバーが左の車線にいたタンクローリーを追い抜こうとした時、突然、右にハンドルを切り、車線をふさぐような形になったのです。

とっさに急ブレーキを踏み、衝突を避けようとするも間に合わず、タンクローリーとぶつかると、破片が舞う中、茂みの中へ突っ込んだのです。

衝突のはずみで白い車は飛ばされ、木に直撃しそうになりましたが、茂みに乗り上げたため手前で停止したといいます。

なぜ、タンクローリーは突然ハンドルを切ったのでしょうか。

目撃者：

（タンクローリーの運転手は）50過ぎぐらいの方。左右確認をもう1回もしないで、転回したような話はしていた。（周りが）一切見えていなかったと。

一方、タンクローリーを管理する運送会社は取材に対し、「事故は把握していているが、現在、当事者同士が警察などを通してやりとりしている」と説明しました。

この事故により、白い車に乗っていた2人は、擦り傷などの軽いけがをしたということです。