¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡ÛÅÏÊÕÌ¤»í¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦¼Ô¡¦¿ð´õ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ëµ¤¹ç¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¤·¤Æ¼«Ê¬Ëá¤¯¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£²£°ÆüÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç¤Î£³Âç¥¿¥¤¥È¥ëÀïÄ´°õ¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Áª¼ê¸¢¤Ç²¦¼Ô¡¦¿ð´õ¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁ°²¦¼Ô¤ÎÅÏÊÕÌ¤»í¤¬¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡£±·î£´Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¿ð´õ¤ËÇÔ¤ì¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡¢²Æ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÖÂè£±£²²óÅìµþ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤òÀ©¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£¡Ö¤³¤Î£¸¤«·î´Ö¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþ½÷»Ò¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿Åìµþ½÷»Ò¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤À¡£
¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¶¯¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¤·¤Æµ±¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤â¤È¤â¤È¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¤¢¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ð´õ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÎÃæ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¤Ê¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ï¤Û¤«¤ËÀ¤³¦Ãæ¤É¤³¤òÃµ¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¡¦¥×¥ê¡¢¥×¥í¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¤¹¡¢¿ð´õ¤µ¤ó¤Ï¡×¤È²¦¼Ô¤òÂº·É¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¼«¤é¤ò¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¤·¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤òËá¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤Èµ±¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ç¿¿¼Â¤Î°¦¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤òÀ¤³¦°ì¤ÎÌ´¤Î¹ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨·â¤Ä¿ð´õ¤Ï¡ÖÌ¤»í¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ï£²²óÌÜ¤Ç¤¹¡£¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¶²ÉÝ¤Ç¤¹¡¢ÀµÄ¾¡£Ì¤»í¤Î¶¯¤µ¤ò°ìÅÙ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÌ¤»í¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤Î¤Ç¡£Ì¤»í¤ÈÀï¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎ×ÀïÂÖÀª¤À¡£
