和田アキ子が、10月22日にリリースするオールタイムベストから、Tani Yuukiが提供した新曲「愛ヶ十」（よみ：ありがとう）の先行配信することを発表した。

この楽曲はTani Yuukiが和田アキ子のために描き下ろした新曲。これまで出会った人々や家族、友人に感謝を伝える楽曲に仕上がっている。デビュー57年目と長い音楽人生を歩んできた和田アキ子だからこその説得力のある1曲となっているという。和田アキ子のブルースを存分に味わってほしい。9月17日に先行配信がスタートするので、ぜひチェックして欲しい。

10月22日リリースする和田アキ子『オールタイムベスト』は、TikTokで5億回以上再生を記録した令和のヒット曲「YONA YONA DANCE」から、「古い日記」、「笑って許して」などの往年の名曲、そして代表曲「あの鐘を鳴らすのはあなた」はオリジナル版と2025年再レコーディング版を収録し、合計30曲を収録。付属するDVDにはこのアルバムのためだけに撮影したSpecial Studio Liveを収録。

◾️先行配信曲「愛ヶ十」 2025年9月17日（水）リリース

https://wadaakiko.lnk.to/arigatoPR