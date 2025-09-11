和田アキ子、全30曲を収録したオールタイムベストより「愛ヶ十」先行配信決定
和田アキ子が、10月22日にリリースするオールタイムベストから、Tani Yuukiが提供した新曲「愛ヶ十」（よみ：ありがとう）の先行配信することを発表した。
この楽曲はTani Yuukiが和田アキ子のために描き下ろした新曲。これまで出会った人々や家族、友人に感謝を伝える楽曲に仕上がっている。デビュー57年目と長い音楽人生を歩んできた和田アキ子だからこその説得力のある1曲となっているという。和田アキ子のブルースを存分に味わってほしい。9月17日に先行配信がスタートするので、ぜひチェックして欲しい。
10月22日リリースする和田アキ子『オールタイムベスト』は、TikTokで5億回以上再生を記録した令和のヒット曲「YONA YONA DANCE」から、「古い日記」、「笑って許して」などの往年の名曲、そして代表曲「あの鐘を鳴らすのはあなた」はオリジナル版と2025年再レコーディング版を収録し、合計30曲を収録。付属するDVDにはこのアルバムのためだけに撮影したSpecial Studio Liveを収録。
◾️先行配信曲「愛ヶ十」
2025年9月17日（水）リリース
https://wadaakiko.lnk.to/arigatoPR
◾️アルバム『オールタイムベスト』
2025年10月22日（水）発売
CD予約：https://wadaakiko.lnk.to/alltimebestPR
◆CD収録曲（順不同）合計30曲
愛、とどきますか
愛の光
あの鐘を鳴らすのはあなた
あの鐘を鳴らすのはあなた 2025 ver. 【新録】
今あなたにうたいたい
Everybody Shake
大阪へヴィーレイン
KANPAI FUNK
コーラスガール
ゴールデンタイム
さあ冒険だ
幸せのちから
黄昏にアンコール
だってしょうがないじゃない
どしゃぶりの雨の中で
古い日記
抱擁
星空の孤独
Mother
また明日も歌いましょう
真夏の夜の23時
見えない世界
もう一度ふたりで歌いたい
やじろべえ
YONA YONA DANCE
夢
笑って許して
愛ヶ十
＋新曲2曲
◆形態内容
・通常盤（2CD+DVD＋PHOTOBOOK）
品番：TYCT-60251 価格：7,700円（税込）
DVD収録内容
┗アーティスト写真/ジャケット写真撮影のメイキング
┗和田アキ子 Special Studio Live「あの鐘を鳴らすのはあなた」「古い日記」「YONA YONA DANCE」
PHOTOBOOK
撮り下ろしフォト
◆封入特典
応募抽選用シリアルナンバー入りチラシ
※応募抽選の賞品内容、応募詳細につきましては後日発表いたします。
◆先着オリジナル特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・その他一般店共通特典：ポストカード
※ショップにより特典が付かない場合がございます
※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします
※特典絵柄は後日発表いたします
◆和田アキ子 オールタイムベスト」 購入者限定封入シリアル応募特典
・A賞：デビュー58年目で初めて！！和田アキ子とMeet & Greet & 写真撮影
日時：2025年12月14日(日) 14:00スタート予定
場所：東京都23区内
当選人数：50名様
※本企画は、ご応募当選者様のみをご招待いたします。
※当日の実施会場、集合時間は当選者の方のみにお知らせいたします。
・B賞：和田アキ子の手形＆直筆サイン入り色紙 プレゼント
当選人数：50名様
・応募期間
2025年10月21日（火）12:00 〜 2025年11月20日（木）23:59
※上記の応募期間以外はご応募いただけません。
※時間帯によっては（締切間近は特に）、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。