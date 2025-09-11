鷲尾伶菜が、レーベル移籍後初となるミニアルバム『freivor』を11月19日に発売することを発表した。あわせて新アーティスト写真も公開となった。

アルバムタイトル『freivor』は、「flavor（香り）」と「reina」を掛け合わせた言葉だで、鷲尾が独立後に設立したファンクラブ名とも同じだ。作品のテーマや彼女自身の名前、そしてファンとの絆が重なり合う、特別な意味を持つタイトルとなっており、11月より開催されるライブツアーのタイトルにも起用されている。

今作は“香水”をテーマに制作され、時間の経過とともに変化する香りを示す“トップノート・ミドルノート・ラストノート”をコンセプトに据えた三部作を中心とした全5曲入りEPとなる。複数の香料を重ね合わせてひとつの香りを生み出すように、様々なアーティストとのコラボレーションを通して新たな表現を追求した1作に仕上がりそうとのこと。ミニアルバム『freivor』は、フォトブック仕様となる完全生産限定盤と、通常盤の全2形態でリリースされる。

◆ ◆ ◆

◾️鷲尾伶菜 コメント

鷲尾伶菜です。ついにミニアルバムをリリースすることが決定いたしました。独立後、初となるアルバムということで、タイトルは私にとっても大切な『freivor』というタイトルにしました。“香り”という部分に着目し、曲制作を行いたいなという想像をファンクラブ設立時から思い描いていたので、この度、自分を思い切り表現した強めなTOP NOTE、恋の途中と香りの中間を表現したMIDDLE NOTE、どんな結末を迎えるか楽しみにしていただきたいLAST NOTEという新曲達を楽しみにしていただきたいです。

◆ ◆ ◆

あわせて公開された新アーティスト写真は、アルバムのコンセプトに寄り添いながら、これまでとは異なるアンニュイでミステリアスな雰囲気を纏った仕上がりに。新たな表現に挑む彼女の姿を印象づける一枚となっているという。

そして、＜Reina Washio Zepp Live Tour 2025「freivor」＞の開催も決定した。Zepp公演としては約2年ぶりとなるソロライブツアーであり、レーベル移籍後、自身最大規模の全国ツアーでファンとともに作り上げる特別なステージになる予定とのことだ。

◾️ミニアルバム『freivor』

2025年11月19日（水）発売

販売サイト：https://lnk.to/reinawashio_freivor_pkg ◆完全生産限定盤

品番：POCS-230923

（品番詳細 CD：POCX-35017 / GOODS（フォトブック）：POZX-35005）

定価：\6,600（税込）

フォーマット：CD ＋フォトブック＋封入特典（ステッカーシート/免許証風トレカ/リリックブック） ◆通常盤

品番：POCS-23065

定価：\2,200 （税込）

フォーマット：CD＋封入特典（トレカ）

◾️＜Reina Washio Zepp Live Tour 2025 「freivor」＞ 2025年

11月22日（土）開場 17:00 / 開演 18:00 北海道：Zepp Sapporo

12月04日（木）開場 18:00 / 開演 19:00 愛知県：Zepp Nagoya

12月05日（金）開場 18:00 / 開演 19:00 大阪府：Zepp Namba

12月14日（日）開場 16:00 / 開演 17:00 東京都：Zepp Haneda

12月21日（日）開場 16:00 / 開演 17:00 福岡県：Zepp Fukuoka