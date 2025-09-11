長谷川京子ら同世代豪華女優、4人集結で食事へ「女子会」ショットに「ドラマのワンシーンみたい」「美しすぎる」と反響続々
【モデルプレス＝2025/09/11】女優の長谷川京子が9月10日、自身のInstagramを更新。同じく女優の井川遥、板谷由夏、吉瀬美智子との4ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】長谷川京子・井川遥・吉瀬美智子・板谷由夏のプラベ女子会
長谷川は「＃女子会と言っていいですか？」というハッシュタグを添えて、井川、板谷、吉瀬とともにくつろいだ様子で微笑む4ショットを投稿。また、長谷川、井川、吉瀬が笑顔でピースをする写真や、長谷川が板谷の肩を抱くようにもたれかかるショットも投稿している。
長谷川は「4人で集まったのが1年ぶりだからお喋りが止まらないと思ったけど。多分毎月会ってもこうなるよねえ、きっと」と綴り「一緒に加齢を嘆いたり、仕事の相談をしたり、思春期の子供の話に共感したり、子育てのアドバイスを共有したり」と4人で盛り上がった話の内容も投稿した。
さらに「たまにみっちゃんがボケてきたり」と吉瀬のお茶目な一面も明かしつつ「あ〜いい夜でした」と締めくくっている。また同日、吉瀬は「久々の4人集合 美味しくて楽し過ぎた〜また集まろう！」、井川は「1番歳下の京ちゃんが1番お姉さん みんなで乾杯」、板谷は「みんないろいろあるけれどみんなそれぞれ戦っていて 毎日おつかれさん会、みたいな飲み会」とそれぞれ綴り、同じ写真をアップしている。
この投稿には「美の宝石箱」「なんて豪華なメンバー」「美しすぎる4人組」「ドラマのワンシーンみたい」「眩しいくらい輝いてる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
