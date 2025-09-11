『カリスマ』、祝4周年・カリスマガンボカフェ開催決定
超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』の世界観をたっぷり味わえるオフィシャルカフェ「祝4周年・カリスマガンボカフェ」の開催が決定した。
本カフェは、11月1日（土）から11月30日（日）まで、東京・池袋のLive Cafe Mixa／POP UP Mixaにて実施される。
『カリスマ』のオフィシャルカフェはこれまでも開催されており、毎回好評を博しているが、今回は4周年を祝う特別仕様。現在発売中の3rdアルバム『カリスマガンボ』をテーマに、七人のカリスマをイメージしたスープや「カリスマガンボスパイス」を使用したメニュー、デザート、ドリンクが楽しめる豪華なラインナップとなっている。
加えて、併設のポップアップショップでは、4周年記念イラストを使用したアクリルスタンドや缶バッジ、ブロマイド、豆本キーホルダーといった多彩な限定グッズを販売。オフィシャルグッズストア“カリスマガレージ”にて、『カリスマガンボ』購入特典として付与されている「カリスマガンボスパイス」も商品ラインナップに並ぶ。
本日より、カフェのチケット1次抽選受付がスタート。カフェ、ポップアップでそれぞれノベルティも決まっているので詳細やチケット申込方法は、特設サイトにて。
なお、3rdアルバム『カリスマガンボ』は現在好評発売中。封入特典として、11月からスタートする＜カリスマガンボツアー＞の最速先行申し込みに必要なシリアルコードが同梱されている。
オフィシャルカフェ『祝4周年・カリスマガンボカフェ』
特設サイト：https://crsmcafe-gumbo.charisma-house.com/
●開催場所
Live Cafe Mixa（ライブカフェミクサ）/POP UP Mixa（ポップアップミクサ）
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-14-3 Mixalive TOKYO
●開催日程
実施期間：2025年11月1日(土) 〜 11月30日(日)
営業時間（CAFE） 10:00 〜 21:30 90分入れ替え制 （ラストオーダー 各回30分前）
（POP UP SHOP）10:00〜21:20 20分入れ替え制
※情勢によりやむを得ず、営業時間に変更が生じる場合や、休業となる可能性がございます。
●料金
カフェ入場予約整理券 ： 500円（税込）
※ノベルティ「ランチョンマット」付
ポップアップショップ入場予約整理券：300円（税込）
※ノベルティ「ショッパー」付
●チケットスケジュール
【カフェ オフィシャル1次抽選】
受付期間：9月11日（木）19:00〜9月16日（火）23:59
当選発表：9月25日（木）15:00
入金期間：9月25日（木）15:00 〜9月29日（月）23:59
URL：https://tixplus.jp/feature/charisma-gumbocafe/
【カフェ オフィシャル2次抽選】
受付期間：9月26日（金）15:00〜 9月30日（火）23:59
当選発表：10月8日（水）15:00
入金期間：10月8日（水）15:00 〜10月14日（火）23:59
【カフェ ＋ ポップアップ 一般発売】
受付期間：10月17日（金）19:00〜
クレジットカードのみ
※予定枚数達し次第販売終了
※予定枚数に達しない場合も販売終了する場合がございます
※申込可能回数や上限枚数等は特設サイトにてご確認ください。
●メニュー
（FOODS）
・ふみやのブイヤベース
・理解の豚汁
・依央利の参鶏湯
・猿川のボルシチ
・大瀬のクラムチャウダー
・テラのスープカレー
・天彦のビーフストロガノフ
・カリスマのガンボスープ
（DESSERT）
・ふみやのアップルパイ
・理解の豆花
・依央利の抹茶ティラミス
・猿川の白桃バームクーヘン
・大瀬のチュロス
・テラのエッグタルト
・天彦のワッフル
（DRINK）
・ふみやのアランチャータロッサ
・理解のドラキュラモヒートジュース
・依央利の青汁グレープフルーツ仕立て
・猿川のアプフェルショーレ
・大瀬のホットレモンライムエード
・テラのマンゴーラッシー
・天彦のマテ茶
・「TAG LIVE LABEL」DRINK ウーロン茶（全7種）
●グッズ
・アクリルスタンド 4周年ver.
・トレーディングホログラム缶バッジ 4周年ver.（全７種）
・トレーディングチェキ風カード vol.9（全14種）
・ブロマイド7枚セット 4周年ver.
・ステッカー 4周年ver.
・トレーディング豆本キーホルダー 4周年ver.（全7種）
・メモパッド 4周年ver.
・メラミンスープボウル 4周年ver.
・カリスマガンボスパイス
※会期終了後には事後通販を予定しております。
※商品購入可能数に上限を設けさせていただいております。購入制限の数、内容は予告なく変更となる場合がございます。
●ノベルティ
・カフェご予約特典
事前予約にてカフェをご利用、ご来店いただいた方にランダムで「ランチョンマット（全7種）」を1枚プレゼント！
※ご予約1名様につき1枚お渡しいたします。
※当日店舗でのお渡しとなります。
※絵柄は選べません。
・ポップアップショップご予約特典
事前予約にてポップアップショップをご利用、ご来店いただいた方に「ショッパー（全1種）」を1枚プレゼント
※ご予約1名様につき1枚お渡しいたします。
※当日店舗でのお渡しとなります。
・ご注文特典
フード、デザート、ドリンクいずれか１つご注文毎にランダムで「コースター（全7種）」を1枚プレゼント
※絵柄は選べません。
※特典はなくなり次第終了となります。
◆「祝4周年・カリスマガンボカフェ」特設サイト