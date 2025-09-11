Mnet新サバイバルオーディション「HIP POP Princess」参加者全40人公開 平均年齢17歳・EVNNEケイタの妹も
【モデルプレス＝2025/09/11】10月16日にスタートするMnetの日韓合同サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』（U-NEXT／日韓同時・国内独占配信）より、参加者全40人のプロフィール写真が公開された。
【写真】「HIP POP Princess」平均年齢17歳の参加者たち
平均年齢17歳となる日韓の参加者たちのプロフィール写真には、それぞれの個性とキッチュな魅力が凝縮されている。オーディション番組への出演歴やデビュー経験を持つ実力者に加え、名門大学の在学生、チアダンス大会の受賞者、元生徒会長、さらには多数の自作曲を持つ10代の少女など、多彩なバックグラウンドを持つ若き才能が集結。韓国ボーイズグループ・EVNNE（イブン）のケイタの妹・璃音（RINO）も参加している。
なお本番組では、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典らが各分野を代表するトッププロデューサーとして出演する。
本番組は、グローバルで活躍するヒップホップガールズグループの誕生を目指すMnetによる新プロジェクト。参加者は音楽・振付・スタイリング・映像制作といった全てのプロセスに自ら参加し、それぞれの独自性を表現する。競争だけでなくコラボレーションを通じて、新たな成長ストーリーを紡いでいく予定である。（modelpress編集部）
1.心（COCORO）
2.波那美（HANABI）
3.陽菜（HINA）
4.かりん（KARIN）
5.心虹（KOKO）
6.茉優（MAYU）
7.心愛（MIA）
8.美鈴花（MIRIKA）
9.みやび（MIYABI）
10.奈々（NANA）
11.夏帆（NATSUHO）
12.仁虹（NIKO）
13.璃音（RINO）
14.紗綾（SAAYA）
15.祥々（SASA）
16.世愛（SEA）
17.青南（SENA）
18.志歩（SHIHO）
19.うらら（URARA）
20.夕暖（YUNON）
1.チェ・ガユン（CHOI GA YOON）
2.チェ・ユミン（CHOI YOU MIN）
3.ハン・ヒヨン（HAN HEE YEON）
4.キム・チェリン（KIM CHAE RIN）
5.キム・ドイ（KIM DO YI）
6.キム・スジン（KIM SU JIN）
7.キム・イェウン（KIM YE EUN）
8.クォン・ドヒ（KWON DO HEE）
9.イ・チェヒョン（LEE CHAE HYUN）
10.イ・チェヨン（LEE CHAE YEON）
11.イ・ジュウン（LEE JOO EUN）
12.イ・ソヒョン（LEE SEO HYUN）
13.ミン・ジホ（MIN JI HO）
14.ナム・ユジュ（NAM YU JU）
15.リュ・ハジン（RYU HA JIN）
16.シン・ユギョン（SHIN YOO KYUNG）
17.ヤン・ジェユン（YANG JAE YUN）
18.ユン・チェウン（YOON CHAE EUN）
19.ユン・スイン（YOON SOO IN）
20.ユン・ソヨン（YUN SEO YOUNG）
