ホロライブ・常闇トワ、主催『スト6』大会が大人気 約1500人の参加枠が埋まり「抽選になります！」
「ホロライブ」所属のVTuber・常闇トワさんが、11日までにエックスを更新。自身が主催する対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』の大会「常闇祭」が予想以上の人気を集め、ファンから「大盛況ですんごい」など驚きの声が寄せられている。
【写真】トワさん主催の「常闇祭」が大人気すぎてエントリー前倒し
「常闇祭」は『ストリートファイター6』を使用した3on3形式のオープントーナメントで、今月3日にエントリーを開始。大人気ゲームの大会とあって参加希望者が殺到し、10日にはトワさんがエックスで「応募ありがとう エントリーが上限超えたので抽選になります！」と報告した。さらに、応募締め切りは当初の9月14日から9月12日へと前倒しされることも発表された。
この知らせにファンからは「1500人はすごい！ さすが！」「ビッグイベントすぎて楽しみ！」「すさまじい！ さすがトワ様！」「参加希望が多くて嬉しいですね」など、驚きや期待の声が次々と寄せられている。
引用：「常闇トワ」エックス（＠tokoyamitowa）
【写真】トワさん主催の「常闇祭」が大人気すぎてエントリー前倒し
「常闇祭」は『ストリートファイター6』を使用した3on3形式のオープントーナメントで、今月3日にエントリーを開始。大人気ゲームの大会とあって参加希望者が殺到し、10日にはトワさんがエックスで「応募ありがとう エントリーが上限超えたので抽選になります！」と報告した。さらに、応募締め切りは当初の9月14日から9月12日へと前倒しされることも発表された。
この知らせにファンからは「1500人はすごい！ さすが！」「ビッグイベントすぎて楽しみ！」「すさまじい！ さすがトワ様！」「参加希望が多くて嬉しいですね」など、驚きや期待の声が次々と寄せられている。
引用：「常闇トワ」エックス（＠tokoyamitowa）