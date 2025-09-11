【ZARAの秋色】がセンス良すぎ！ 40・50代の上品見え♡「バレエシューズ」

秋を先取りするなら何を買うべき？ 今回編集部がリサーチして見つけたのは、コーデに秋っぽさをプラスできそうな【ZARA（ザラ）】の「バレエシューズ」。素材やデザインに季節感があり、大人コーデのキーアイテムとして取り入れるのにぴったりです。これから毎日のように履きたくなること間違いなしかも。

素材と刺繍で魅せる秋色シューズ

【ZARA】「ベルベット調刺繍バレエシューズ」\6,590（税込）

ベルベット調素材の上質感に、繊細な刺繍が映えるバレエシューズ。控えめながらも存在感のある光沢感と刺繍デザインで、足元からコーデ全体を格上げできるかも。落ち着いたオークルカラーに秋らしい温もりを感じられ、大人女性のカジュアルにもエレガントな着こなしにもおすすめ。ストラップ付きで甲がホールドされるうえ、ソールの高さは2cmと低めで歩きやすそうです。

レザーの上品さをまとった秋色シューズ

【ZARA】「フラワーレザーバレリーナシューズ」\10,990（税込）

ボリューム感のあるフラワーディテールが印象的な、レザーのバレエシューズ。ダークゴールデンブラウンの色味は、まさに秋コーデにぴったりです。ソールの高さは1cmとフラット、すっきりとしたラウンドトゥで上品な雰囲気に仕上がりそう。ワイドパンツやマキシ丈スカートと合わせて抜け感を楽しむのはもちろん、きちんと感のあるジャケットスタイルの外しアイテムとしてもおすすめ。

Writer：licca.M