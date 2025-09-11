¿¹ÊÝJ¤Î¼é¸î¿ÀÁè¤¤¡ÖÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¹¥¥»¡¼¥ÖÏ¢È¯¡Ö¤â¤Ï¤ä¶Ã¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï9·î9Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£Lower.com¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½DFÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Ç¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¤¿GKÂçÇ÷·É²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿¿¤Î¼é¸î¿À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¥·¥³Àï¤«¤éÀèÈ¯Á´°÷¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢Á°È¾30Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¤ÆFW¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥ó¥Ç¥Ï¥¹¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤È¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¤âFW¥Õ¥©¥é¥ê¥ó¡¦¥Ð¥í¥°¥ó¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤Æ0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂçÇ÷¤ÏÁ°È¾18Ê¬¤ËÌ£Êý¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤ÇÁË»ß¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾33Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÁê¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬DFÀ¥¸ÅÊâÌ´¤ËÅö¤¿¤ê¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÈô¤ó¤À¤¬¡¢ÂçÇ÷¤Ï±¦¼ê°ìËÜ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂÀÅÄ»á¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É¿¿¤Î¼é¸î¿À¡É¡£¹Åç¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï²¿²ó¤â¸«¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ï¤ä¶Ã¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ¤ÎGK¤Ã¤Æ¡ÊÀî¸ý¡ËÇ½³è¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢Æê¤µ¤ó¡ÊÆêºêÀµ¹ä¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢¡ÊÀîÅç¡Ë±Ê»Ì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¸¢¤Á¤ã¤ó¡Ê¸¢ÅÄ½¤°ì¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êº£¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¤¬½Ð¤Æ¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¡¼¥Ñ¡¼¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´ðËÜÅª¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥¡¼¥Ñ¡¼¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ÆÆÄ¤«¤é¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ1²ó¾·½¸¤·¤Æ2»î¹ç¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥¡¼¥Ñ¡¼Æ±»Î¤Î¶¥Áè¤â¹â¤Þ¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤»¤½¤³¤ÇJ¥ê¡¼¥°Àª¤À¤±¤É¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤ëÂçÇ÷¤Î³èÌö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤èÎëÌÚÁª¼ê¤È¡£º£²ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢DF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÂ¤Î±¿¤Ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢²¿¤è¤ê¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÁ´¤¯¹²¤Æ¤ºÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤«¤éÎëÌÚ¤¬¼é¸î¿À¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÂçÇ÷¤ÏWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÂè10Àá¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¡Ê6-0¡Ë¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¬ÎëÌÚ¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¼é¸î¿ÀÁè¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë