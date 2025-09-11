中村敬斗がスタッド・ランスに合流した

フランス2部スタッド・ランスが9月11日、日本代表MF中村敬斗がチームに合流し、トレーニングに復帰したと公式発表した。

SNSでは「ひとまず安心」「どんな活躍を見せるか楽しみ」など注目を集めている。

中村は7月中旬からチームを離脱し、7月下旬のジャパンツアーも欠席。クラブは「医療上の事情」と説明しており、離脱期間が続いた。フランス紙「レキップ」によると、移籍を志願していた中村にはトルコ1部ベシクタシュ、スペイン1部ビジャレアルからのオファーが届いていたが、クラブが拒否。欧州主要リーグでは今夏の移籍市場も終了し、去就が注目されていた。

そのなかで、スタッド・ランスが11日に中村がチームに合流し、練習に復帰したことを発表。中村はクラブの経営陣やスタッフと話し合いを行い、チームメイトに対しても、プロフェッショナルとしての責任感と、ランスのために野心を持って全力を尽くすという強い意思を改めて示したという。

スタッド・ランスの発表を受けて、SNSでは「ひとまず安心」「おかえりなさい」「昇格へ向けて頑張れ！」「どんな活躍を見せるか楽しみ」「ついに合流ですね」「どんな時でも応援してます！」などコメントが寄せられ、再スタートを切った中村に多くのエールが送られていた。（FOOTBALL ZONE編集部）