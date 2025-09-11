大阪府和泉市議で、プロレスラーのスペル・デルフィン（57）が11日、大阪市内で会見し、大阪を拠点とする新しい女子プロレス団体「なにわ女子プロレス」の設立を発表した。11月24日に大阪市のMBS茶屋町プラザ大会で旗揚げ戦を行う。



2022年に、芸能事務所「松竹芸能」のバックアップを受け、YouTube内でのプロレス団体「2point5（ツー・ポイント・ファイブ）女子プロレス」を本格始動させたデルフィンは「『2point5女子プロレス』の元々のコンセプトはYouTube内で、戦隊もののように爆破があったり、5メートルから飛んでドロップキックをやるとか、そういうプロレスをやりましょう、というのが最初の話だった。フタを開けてみると、お客さんの前で本当のプロレス、普通のプロレス団体を3年間、ずっとやってきた。それだったら、『2point5』は別ブランドとして置いておいて、『なにわ女子プロレス』内に『2point5』があるという感じで、なにわ女子プロレスを旗揚げするということ」とコンセプトを解説。「3年間いろいろやってきた実績をかねて、『なにわ女子プロレス』を地域密着、大阪のエンターテインメントのひとつになればいいかなと思っている」と説明した。



団体運営に参画し、リングアナウンサーを務める漫才コンビ・シンデレラエキスプレスの渡辺裕薫（57）らとともに、松竹芸能のバックアップは継続。大阪を本拠地とする女子プロレス団体はなく、中心選手となる女子覆面レスラーでシンガー・ソングライターのフライング・ペンギン（36）は「なにわ女子っていうことで、関西に根付きやすい、大阪・関西のいろんな企業さんに応援していただける団体にして、いろんな町おこしであったりとか、地域密着の活動をしながら。プロレスを知らない子どもたちが多いので、プロレスを通じてみんなが楽しくなれるような団体にしていきたい」と理念を語った。



“なに女”の団体ロゴは、タレントの中川翔子（40）が手がけることも発表された。まだ作成中だといい、デルフィンは「女子プロレス団体なので中川翔子ちゃんに描いてもらっている。（新日本プロレスの）ライオンみたいな感じで、動物キャラクター…（中川が）猫が好きなので、猫になるんちゃうか」と予想した。



9月27日に大阪市の心斎橋角座で松竹芸能と「2point5女子プロレス」のコラボイベントを開催することも発表。リングを設置するのではなく、舞台にマットを敷く「マットプロレス」の興行で、角座をホームグラウンドにするお笑い芸人も参加する。渡辺は「この大会で、角座をプロレスの聖地にしましょう」と、定期的な興行開催を視野に入れた。



（よろず～ニュース・杉田 康人）