オンキヨーは、完全ワイヤレスイヤフォン新モデル「ANIMA AOW01 MARKII」と、TVアニメ 「SAKAMOTO DAYS」のコラボモデルを、9月12日15時から通販サイトONKYO DIRECTと、秋葉原店舗ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）で受注開始する。価格は22,000円（送料込）で、受注期間は10月31日15時まで。製品は12月下旬から1月上旬にかけて順次発送される。

「坂本太郎」「朝倉シン」「南雲」「神々廻」「大佛」の5モデルを用意。充電ケース天面や、イヤフォンの両ハウジングに作品タイトルや各キャラクター名、各キャラクターを象徴する武器アイコンを配置し、特徴的に仕上げている。

電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音など、各モデル計15ワードの音声ガイダンスも搭載。さらに、配送時期に専用アプリ「ANIMA Studio」にて5キャラクターそれぞれの音声ガイダンスのDL販売を予定されている。

コラボモデル購入者のみ、DL購入できる音声ガイダンスとなっており、初期搭載ボイス（購入モデルのボイス）に加え、DL購入ボイスも楽しめる仕様となる。また、パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっている。

音アニ1号店では、9月12日11時から実機を展示。音質・ボイスの確認ができるほか、受注開始以降は店頭に設置された専用QRコードからも注文ができる。

さらに、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」も通販サイト「ONKYO DIRECT」と音アニ1号店で、12日15時から販売する。

コラボモデルのベースとなったANIMA AOW01 MARKII、ANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「ANIMA AOW01」の後継新機種。6mm径ダイナミックドライバー（CoClear振動版）を搭載。アクティブノイズキャンセリング機能を新たに搭載している。