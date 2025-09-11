ふるさと納税の「ポイント還元」が9月末で禁止されるのを前に、愛知県大府市は返礼品におまけを付けるキャンペーンで寄付を呼び込んでいます。仲介サイト各社も高還元を打ち出し、“駆け込み寄付”をめぐる競争が激しくなっています。

■9月末で禁止となる「ポイント還元」焦りの声聞かれる





今、街の人から焦りの声が聞かれるのが、贅沢なうなぎや便利な生活雑貨まで豊富な返礼品で人気の「ふるさと納税」です。

街の人：

「SNSで見て、慌てて駆け込みました」



みなさんが焦っているワケが、『ポイント』です。



街の人ら：

「せっかくならポイントが付いているうちにと思って」

「（ポイントが付かないと）しなくなるかもしれないですね。大きかったです」



仲介サイトを経由することで還元されるポイント。この「ポイント還元」が、9月いっぱいで禁止となります。



総務省は、ふるさと納税の趣旨は寄付による地方支援で、ポイント競争の過熱はその趣旨からかけ離れているとしています。



村上誠一郎総務相：

「公金を使用した公的な税制上の仕組みでありまして、いわゆるインターネット通販であってはならない」



これに対して、仲介サイト側は反発。

楽天グループの三木谷浩史会長兼社長（2025年2月）：

「ポイントマーケティングというのは広告と変わらないんですよ。民間の知恵を阻害するということで、われわれは強く反対させていただきます」

■「駆け込み寄付」取り込もうとキャンペーン展開する愛知県大府市





10月のポイント廃止を受け、東海3県でも駆け込み寄付が起きていました。



2024年度の寄付額が県内4位のおよそ23億円だった愛知県大府市。「エアウィーヴ」や冷蔵で届くおせちなどの返礼品が人気で、8月から寄付が急増しました。

大府市商工業ウェルネスバレー推進課の担当者：

「8月の寄付額が昨年度比で2倍に。サイトの閲覧数やお問い合わせが増えてきておりまして、年末のような駆け込み需要がきていると感じております」



この駆け込み寄付を取り込もうと、大府市ではキャンペーンを展開しています。



大府市商工業ウェルネスバレー推進課の担当者：

「赤身ステーキには、切り落とし250グラムがプラスでつくということで、とてもお得だと思います」



600グラムの黒毛和牛ステーキ肉などに、250グラムの切り落とし肉をプレゼント。

ほかにも、寄付額5万円以上のエアウィーブの返礼品には、市制55周年の「ゴーゴー」にちなんで、新米5合がおまけに付いてきます。



さらに、おせちには6枚入りのえびせんべいがプレゼントされるなど、お得なキャンペーンを9月末まで実施しています。



大府市商工業ウェルネスバレー推進課の担当者：

「地場産品もすごいんだぞということを知っていただきたい」

■楽天は20％ ふるなびは最大100%還元 各サイトのキャンペーン





ふるさと納税では、自己負担額2000円で、納税額の3割相当の返礼品がもらえます。今は仲介サイトを使うとポイント還元があります。



例えば、年収500万円の人が、控除の上限額・およそ6万円のふるさと納税をポイント20％還元のサイトで申し込むと、およそ1万2000円分のポイントが付与されます。自己負担額の2000円を引くと、実質1万円プラスになります。

仲介サイトも、さまざまなポイント還元キャンペーンを展開しています。



例えば、「楽天」は条件付きで20％以上のポイント還元、「ふるなび」は抽選で最大100％還元というキャンペーンも行っています。「アマゾン」は最大20％、「ふるラボ」は寄付額の12～13％分がアマゾンギフト券で還元されるそうです。

ふるさと納税サイトを比較する「ふるさと納税ガイド」の福田航太さんは「これほどのポイント還元は、いまだかつて見たことがない。今月中にやるべき」と話しています。



ただ、注意点もあるということです。



▼キャンペーンの待ちすぎに注意！

人気の返礼品は品切れになることもあり、こまめなチェックが必要。



▼冷蔵庫パンパンに注意！

冷蔵や冷凍で届くグルメも多いので、9月に一気に頼んでしまうと、同じ時期にたくさん届いてしまい、保管に困ってしまう可能性がある。配送時期をコントロールできるものを選ぶとよい。