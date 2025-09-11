スタバ×BEAMSコラボ「STARBUCKS STAND by BEAMS」とは？

「STARBUCKS STAND by BEAMS」では、「ビームスが考える、スターバックスのある新しいライフスタイル」をコンセプトに、その時々のトレンドとカルチャーを織り交ぜながら、コーヒーのある心地よい時間とファッションを、自由に楽しめるようなアイテムをラインナップ。

今回発売されるのは、通年使える普遍的なデザインと、日常のさまざまなシーンに馴染みやすいシンプルさを兼ね備えたコレクション。「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴをあしらったTシャツやクルーネックスウェット、コーヒー豆を使用した後染め加工を施したデニムカバーオールやデニムパンツなど、日常に取り入れやすいアイテムが揃います。

全部で16種類のスターバックスとBEAMSのコラボグッズ、その気になるラインナップをご紹介します！



1. STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO Tシャツ

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO Tシャツ」8800円

カラー：左から ホワイト、グリーン、ブラウン

サイズ：XS、S、M、L、XL

フロントとバックに「STARBUCKS STAND by BEAMS」ロゴをあしらったオリジナルの半袖Tシャツ。肩幅と身幅にゆとりを持たせつつ、ネックはできるだけ身体に沿うよう設計し、メリハリのあるシルエットに。14番手の糸で織り上げたUSAコットン天竺を採用し、季節を問わず着られる程よい肉感が魅力です♪



2. STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO クルースウェット

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO クルースウェット」1万7600円

カラー：左から オートミール、グリーン、ブラウン

サイズ：XS、S、M、L、XL

「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴが、フロントには刺繍、バックにはプリントであしらわれたクルーネックスウェット。ゆとりがありながらもメリハリのあるシルエットで、さまざまなスタイルにも合わせやすそう♪ ヘビーウェイト生地を採用しているので型崩れしにくく、ビームスが得意とするアメリカンライクな雰囲気を楽しめます。



3. STARBUCKS STAND by BEAMS ブラックデニムカバーオール

「STARBUCKS STAND by BEAMS ブラックデニムカバーオール」4万4000円

カラー：ブラック

サイズ：XS、S、M、L、XL

日本製の12.5オンスブラックデニムを採用したカバーオールは、ブラックデニムの色目を落とした後、色の抜けた部分にコーヒー豆の捨て殻を利用した染色剤で、特殊な後染め加工（製品洗い）を施した特別な仕上がりに。

ヴィンテージのカバーオールから着想を得て、3本ステッチや襟のコーデュロイ使いなど、細かなディテールも忠実に再現されています。着丈やパッチポケットのサイズと位置にもこだわり、肩幅と身幅にゆとりを持たせることで、現代的でリラックス感のあるシルエットになっているのも魅力的です♪



4. STARBUCKS STAND by BEAMS ブラックデニムパンツ

「STARBUCKS STAND by BEAMS ブラックデニムパンツ」3万8500円

カラー：ブラック

サイズ：XS、S、M、L、XL

ブラックデニムカバーオールと同じ製法で仕上げられたこちらのパンツも、細部にまでこだわりが。ヒップポケットの隠しカンヌキやポケット形状など、ヴィンテージデニムのディテールを受け継ぎながら、全体にゆとりを持たせて現代的にアップデートされています。

太ももから裾にかけてストンと落ちる、ややストレート気味のシルエットは、快適さとスタイルを見事に両立しています！



5. STARBUCKS STAND by BEAMS 6P LOGO キャップ

「STARBUCKS STAND by BEAMS 6P LOGO キャップ」6600円

カラー：左から グリーン、ブラウン

サイズ：ONE SIZE

オリジナルのクラシックなベースボールキャップは、フロントに刺繍でロゴをあしらい、カジュアルながらもシックな印象。コーヒーやブランドを思わせる、スターバックスらしい配色が特徴です。メタリックなバックル仕様のアジャスターでサイズ調整が可能で、キャップ後方にはオリジナルのブランドタグも♪



6. STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO ユーティリティ エプロン

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO ユーティリティ エプロン」6600円

カラー：左から オフホワイト、ブラウン

サイズ：ONE SIZE

胸元に「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴを大きく刺繍であしらったエプロンは、カフェのユニフォームを思わせるクラシカルな雰囲気。首ひもは調整可能な留め具で、身長や着用シーンに応じて長さを変えられます。

キッチンツールや小物を収納できる大きめのフロントポケットを2つ備え、実用性もバッチリ！ 日常使いはもちろん、アウトドアやDIY、キッチンワークなど幅広いシーンで活躍しそう♪



7. STARBUCKS STAND by BEAMS キャンバス LOGO トート

「STARBUCKS STAND by BEAMS キャンバス LOGO トート」7700円

カラー：左から オフホワイト、ブラウン

サイズ：W47 × H38 × D16cm

フロント中央には大きくロゴをプリントし、裏面には「FOR HERE OR TO GO」（店内利用またはお持ち帰り）というスターバックスらしい遊び心あふれるフレーズがあしらわれたトートバッグ。

持ち手は手提げとショルダーの2Way仕様♪ 内側には「STARBUCKS STAND by BEAMS」オリジナルロゴ入りのタグが付いた小物収納ポケットを装備し、縁にはオリジナルのブランドタグをあしらうなど、細部までこだわった仕上がりに。



8. STARBUCKS STAND by BEAMS 2Way ナップサック

「STARBUCKS STAND by BEAMS 2Way ナップサック」5500円

カラー：左から グリーン、ブラウン

サイズ：W49 × H45 × D14cm

ストラップを引き絞るだけでナップサック型になり、上部のハンドルホールを使えば手持ちでも使用できる2Way仕様のナップサックです。1つは持っていたいアイテム！ 軽量でコンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利で、買い物や通勤通学、旅行と、さまざまなシーンで活躍できそう♪



9. STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO PVC ショッパートート

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO PVC ショッパートート」1万1000円

サイズ：W37 × H36 × D10cm

クラフト紙のような風合いのバッグの全体をPVC加工で覆ったデザインが印象的なトートバッグ。A4サイズの書類やノートPCがしっかり収納できる大きさで、PVC加工と底マチによりしっかり自立する設計になっています。肩掛けもできるハンドルは長さ調整が可能なのがうれしいポイント！



10. STARBUCKS STAND by BEAMS ステンレスTOGOボトル

「STARBUCKS STAND by BEAMS ステンレスTOGOボトル」473ml 5800円

カラー：左から オレンジ、グリーン、ブラウン、シルバー

スターバックスの定番ペーパーカップをモチーフにした形状に、ロゴをあしらったオリジナルデザインのボトルは、真空二重構造のステンレス製で保温・保冷性もバッチリ。背面にはサイレンロゴの型押しと、両社のロゴがレーザー刻印されています。広い口は洗いやすく氷も入れやすい仕様で、フタにはロック機能がついていて、ボタンをスライドさせて押し込むと開きます。



11. STARBUCKS STAND by BEAMS バンダナ

「STARBUCKS STAND by BEAMS バンダナ」2970円

サイズ：W53 × H53cm

サイレンロゴの周囲には3点ドット柄、その外周にはコーヒー豆の総柄が取り囲む遊び心のあるオリジナルデザインがかわいい♪ 温もりと規則性のあるグラフィックで、カジュアルながら高級感も感じられるデザインに。



12. STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO ハンドタオル

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO ハンドタオル」2420円

カラー：左から グリーン、ブラウン、オレンジ

サイズ：W34 × H35cm

全面に「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴを配した総柄デザインのハンドタオル。ストリート感とポップさを兼ね備えたデザインは、幅広いシーンで活躍しそう♪ 厚みがありしっかりとしたコットン素材を使用していて、吸収性も高く肌触りがいいのが特徴です。



13. STARBUCKS STAND by BEAMS DRINK-ID ソックス

「STARBUCKS STAND by BEAMS DRINK-ID ソックス」3300円

サイズ：Sサイズ（靴のサイズ目安：23〜25cm）、Mサイズ（靴のサイズ目安：25〜27cm）

かかとからふくらはぎにかけて、スターバックスのアイコンのひとつであるドリンクのサイズやカスタマイズ表示をモチーフにした遊び心あふれるデザインが特徴のソックス。履き口、かかと、つま先にグリーンカラーでアクセントを加えクラシックな印象に。パッケージには、カップスリーブを彷彿とさせるサイレンロゴ入りの帯が付いていますよ♪



14. STARBUCKS STAND by BEAMS 2Set ポーチ

「STARBUCKS STAND by BEAMS 2Set ポーチ」2970円

カラー：左から グリーン×オレンジ、ブラウン×グリーン

サイズ：TALL W16.5 × H13.5cm、SHORT W12 × H6.5cm

スターバックスのドリンクサイズにならい、大きいポーチには”TALL”、小さいポーチには”SHORT”と表記されたポーチのセット。用途に合わせて使い分けられるのが便利♪ 大きめのシルバーリングが下部に付いていて、スムーズな開閉が可能なうえ、キーホルダー感覚でバッグやパンツに取り付けられるなど利便性にもすぐれています。



15. STARBUCKS STAND by BEAMS ジャカードスローケット

「STARBUCKS STAND by BEAMS ジャカードスローケット」1万7600円

カラー：左から グリーン、ブラウン

「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴが全体にジャカード織りであしらわれたスローケットは、周囲のフリンジがデザインのアクセントになっています。温かみと高級感のある仕上がりで、これからの季節に活躍しそう♪



16. STARBUCKS STAND by BEAMS ケース付きスターバックス カード

「STARBUCKS STAND by BEAMS ケース付きスターバックス カード」（入金済み）3800円

サイズ：W106mm×H66mm

※スターバックス カードは2000円入金済

全面に「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴを配した総柄デザインのスターバックス カードとカードケースがセットになったアイテム。コーヒーを想起させるブラウンで統一したスタイリッシュなデザインで、贈り物にもおすすめ！

※スターバックスのみでの販売となります。



スターバックスとBEAMSの新ライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」のアイテムは、日常のさまざまなシーンで活躍できそうなものばかりでしたね♪

気になるアイテムが見つかったら、「スターバックス公式オンラインストア」もしくは、「ビームス ライフ 横浜」の店舗にて、チェックしてみてくださいね。



■「STARBUCKS STAND by BEAMS」

販売期間：2025年9月12日（金）〜

販売場所：

「スターバックス公式オンラインストア」

https://menu.starbucks.co.jp/search?query=BEAMS

※販売時間は午前10時を予定。（販売時間は前後する可能性があります）

※販売初日のみ、1会計あたり各商品1点まで

「ビームス ライフ 横浜」

住所：神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 横浜モアーズ2F

TEL：045-548-5305

営業時間：10〜21時

※予約、取置き不可

※通信販売（代引き）、取り扱い店舗間、取り扱い店舗以外への取り寄せ不可

※各色各サイズにつき1名1点まで購入可能



