収穫の時期を迎えている『コシヒカリ』の新米が新潟市の農産物直売所に並びました。2024年と比べて5kgあたり1000円ほど高い値段で販売されています。



県内各地で本格的な収穫を迎えている『コシヒカリ』。新潟市中央区にある「ピカリ産直市場 お冨さん」では先週、五泉市で収穫された新米の販売が始まりました。農家から直接コメを仕入れているこちらの店では5kgあたり4946円、2024年の同じ時期と比べて1000円ほど高くなっています。価格は、JAの概算金などを参考にしたということです。



■買い物客

「ちょっと高いけど、おいしいものだったら。」

「やっぱりコシヒカリ食べたいなと。」



■ピカリ産直市場お冨さん 冨山敦史専務

「消費者目線でいくと『思ったより高いよね』とは思うと思うんですが、一方で農家さん目線でいくと今回の価格はストレートに農家さんに還元されるような値段設定なので、非常に農業界にとってはありがたい値段じゃないかなと思います。」



今年は、猛暑や水不足の影響が心配されましたが、出来は良いということです。



■ピカリ産直市場お冨さん 冨山敦史専務

「新潟といったらコシヒカリが有名。これからいろんな産地が出るが味わいが変化するので、ぜひ各産地のコシヒカリを食べ比べてもらいたいなと思います。」



こちらの店では、新米のコシヒカリを自社のホームページなどでも販売しています。