鷲尾伶菜が、レーベル移籍後初となるミニアルバム『freivor』を11月19日にリリース。あわせて、新アーティスト写真も公開された。

（関連：鷲尾伶菜、歩んできた道のりを大切に歌った特別な一夜 佐藤晴美もサプライズ登場したリクエストライブ）

アルバムタイトル『freivor』は、“flavor（香り）”と“reina”を掛け合わせた言葉であり、鷲尾が独立後に設立したファンクラブ名とも同じ。作品のテーマや彼女自身の名前、そしてファンとの絆が重なり合う、特別な意味を持つタイトルとなっており、11月より開催されるライブツアーのタイトルにも起用されている。

本作は“香水”をテーマに制作され、時間の経過とともに変化する香りを示す“トップノート・ミドルノート・ラストノート”をコンセプトに据えた3部作を中心とした全5曲を収録。また、フォトブック仕様となる完全生産限定盤と、通常盤の全2形態でリリースされる。

複数の香料を重ね合わせてひとつの香りを生み出すように、様々なアーティストとのコラボレーションを通して新たな表現を追求している本作について、鷲尾は「“香り”という部分に着目し、曲制作を行ったのでぜひ楽しみにしていただきたいです。」とコメントしている。なお、本作でのコラボ相手などの詳細は、随時公開予定だ。

あわせて公開された新アーティスト写真は、アルバムのコンセプトに寄り添いながら、これまでとは異なるアンニュイでミステリアスな雰囲気を纏った仕上がりに。新たな表現に挑む彼女の姿を印象づける一枚となっている。

さらに、『Reina Washio Zepp Live Tour 2025「freivor」』の開催も決定。Zepp公演としては約2年ぶりとなるソロライブツアーで、レーベル移籍後、自身最大規模の全国ツアーとなる。

＜鷲尾伶菜 コメント＞

鷲尾伶菜です。ついにミニアルバムをリリースすることが決定いたしました。独立後、初となるアルバムということで、タイトルは私にとっても大切な『freivor』というタイトルにしました。“香り”という部分に着目し、曲制作を行いたいなという想像をファンクラブ設立時から思い描いていたので、この度、自分を思い切り表現した強めなTOP NOTE、恋の途中と香りの中間を表現したMIDDLE NOTE、どんな結末を迎えるか楽しみにしていただきたいLAST NOTEという新曲達を楽しみにしていただきたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）