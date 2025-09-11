SWAYが、3rdフルアルバム『PSYCHO JUNK』（読み：サイコージャン）を9月12日に配信リリースする。

今作は、約3年半ぶりにDef Jam Recordingsからサプライズリリースされるニューアルバム。数日前からSWAYのInstagramにて、リリースを匂わすリーク投稿が行われていた。

2024年明けから1年以上の制作期間をかけたという今作には、全11曲を収録。客演には、E.V.P、D.O、Ry-lax、SIMON、RUEED、Ashley、MIYACHI、Reichi、海沼流星（BALLISTIK BOYZ）、Daiki Blunt、GADO KNOWS、Staxx Tなどが参加予定だ。

プロデュースはSWAY自身のほか、Lucas Valentine、Joe Ogawa、T’Z BEATZ、Taka perry、NAKKIDなどが担当し、ヒップホップマナーに溢れた作品に。また、カバーアートワークやティザー映像などもSWAYが制作している。

なおSWAYは、今週末の9月14日、15日には、1点ずつ愛情を込めて刷るTシャツ販売イベント『SWAY FACTORY by MFC STORE』を中目黒にて開催。店内ではアルバム『PSYCHO JUNK』をSWAYと聴くことができるという。

・SWAY コメント

サイコーなフルアルバムが完成しました。今回は自身の作品の中で最多となる客演アーティストが参加。昔からの仲間たちと一緒に作り上げた、バリエーション豊かな一枚になっています。タイトルは PSYCHO JUNK。「サイコなガラクタ」という意味と、僕の口癖でもある「最高じゃん」を掛け合わせています。収録曲には、日常でよく使う言葉を散りばめて、遊び心たっぷりに音で遊んでみました。スタジオでもリラックスした雰囲気で制作したので、肩の力を抜いて気軽に聴いてもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）