県では、暑さに強い品種の開発を進めていますが、2026年産からの一般栽培を目指す極早生の『新潟135号』が10日現在ですべてが1等米だったことがわかりました。



今年は農家の協力を得て、県内13カ所で試験栽培を行っています。『新潟135号』は、8月中の収穫が可能で食味がこしいぶき並みであること、さらに新之助並みに暑さに強く草丈が倒れにくいなどの特徴があります。検査を終えたのは10カ所の田んぼで、残り3カ所の結果を受け収穫量などのデータをまとめることにしています。



年内には国のほうに品種登録の申請を出す予定で、今後は希望した農家に種を販売し、来年度は400ha程度の作付けを目指します。