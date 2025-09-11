望月ヘンリー海輝に期待される「酒井宏樹ロールの復活」　あと9か月でどこまで成長できるか

望月の高さとスピードは魅力だ(C)Getty Images

はじめのいーっぽ。森保さんがころんだ。

メキシコと0−0で引き分け、アメリカに0−2で敗戦。来年行われる北中米ワールドカップでの優勝を目指し、出発した9月シリーズは、見事にずっこけた。2試合共に無得点はさみしい結果だ。

ただ、「こんなチームが優勝なんて恥ずかしい。身の程を知れ！」と怒り心頭の方には申し訳ないが、個人的にはスタメンを見た瞬間からワクワクすることがあった。それは…。来たか、望月！！

当たり前だが、A代表という海はレッドオーシャンだ。ハイレベルな選手が競争を繰り広げ、多くの選手が脱落していく。まして大半の選手は海に入ることすら許されない。今回、声がかかった国内組の荒木隼人や安藤智哉も、仮にCBのけが人が全員復帰すれば、招集外に逆戻りだろう。A代表は皆、サバイバルの末に赤く染まった海に立っている。

ただし、望月ヘンリー海輝はやや事情が違う選手だ。彼の周りは、ちょっとだけ海の色が青い。192センチという圧倒的長身のスピード豊かなサイドプレーヤー。どのチームも、サイドは高さのある選手が少ないので、空中戦になれば望月はほぼ無敵だ。希少なスペックだけに、並ぶライバルが少ない。

このブルーオーシャンに生きる望月を、森保監督は継続的にチェックしてきた。昨年9月と10月の最終予選で初招集し、今年7月のE−1選手権でデビュー。そしてついに、アメリカ戦のスタメンに指名した。菅原由勢の序列を下げてまで、抜てきしたわけだ。

そこにはやっぱり、意図があるに違いない。アメリカ戦を見れば、その答えは一つしかなかった。ずばり、「酒井宏樹ロールの復活」だ。

前半6分に佐野海舟の浮き球パスに反応し、裏へ抜け出した望月は、アメリカの最終ラインをぶっちぎった。15分には伊東純也をオーバーラップし、相手を縦にかわしてクロス。こうしてスピードやストライドの大きさを発揮した後、21分には長身の強みが出る。長友佑都のクロスから、相手DFに競り勝ってヘディングシュートを放ち、ゴールに肉薄した。