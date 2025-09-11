今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年9月12日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


気分が落ち込みやすい日。音楽や絵画に触れてリフレッシュして。

11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


親友との友情が深まりそう。相手を思いやる姿勢がカギに。

10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


友人関係に波風の予感……。あなたがまとめ役を買って出て。

9位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


年上の人に注目を。素直な姿勢で接すれば愛される日に。

8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


思わぬ落とし穴がありそうな日。簡単にイエスの返事はしないこと。

7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


今日は自分で企画するより、人のプランに乗るほうが吉。

6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


常識をわきまえた言動に幸運あり。品のいい態度を意識して。

5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


清潔感が好印象を呼ぶ日。爽やかな笑顔をキープしよう。

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


なくし物を発見して喜びそう。クローゼットの整理がカギ。

3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


友達を大切に。いざというときに力になってくれる暗示あり。

2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


新聞の経済面を要チェック。得する話題がありそう。

1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


今日は少し強気な行動が吉。成功を呼び寄せられるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)