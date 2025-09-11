学歴詐称疑惑の田久保市長、“改革の灯は消えない”市議会解散を表明「卒業証明書を提出するだけで終わるやん」
学歴詐称疑惑で話題を集めている静岡県伊東市の田久保真紀市長は9月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。市議会解散を表明しました。
【投稿】田久保真紀市長が市議会解散を決意
「この議会解散に大義名分は一つもない」田久保市長は「この先、誰が市長になろうとも１度灯した改革の灯は消えない。地域を守り、そして前へと進んでいく。 本日、市議会を解散する選択を決断いたしました。 日々、今日しか時間は無いのだという危機感を持ち、やがて来るであろう次の世代にバトンを渡す為にも、成すべきを成して参ります」と投稿。田久保市長は、学歴詐称疑惑を巡り市議会から全会一致の不信任決議を受けていました。辞職か議会解散かを迫られる中、「議会解散」を選んだようです。
コメント欄では、「田久保さんが頑張っていた行動は市民にも伝わっていると思います」「嘘ついた挙げ句に市政を引っ掻き回しといて白々しいんだよ」「応援しています！」「自分の嘘のため、そして保身のためだけに無駄な時間と税金を浪費する人間に改革などできない」「そんな事して無駄な税金使わなくても、卒業証明書を提出するだけで終わるやん」「この議会解散に大義名分は一つもない」など、さまざまな声が上がっています。
絶景を見ながらのランチショット普段は公務中のオフショットなどを投稿している田久保市長。8日には「本日はお昼は時間が取れたので伊東市役所8階の食堂で定食をいただきました」と、絶景を見ながらランチタイムを過ごす様子を公開しました。コメントでは「美しい景色を観ながら優雅にランチですか？市民はそれどころではないのですよ！」といった声が。今後の動向も気になりますね。(文:中村 凪)
