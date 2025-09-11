天井から落ちる雨水。JR新潟駅ビルにある書店では雨漏りする被害が発生し、11日は臨時休業となりました。



新潟市にある県立自然科学館も11日、臨時休館に。館内の床には水がたまり、職員たちが清掃作業に追われていました。



■県立自然科学館事業課 石坂広樹マネージャー

「ここから、ばーっと水が吹き出しているような状況で水が広がってという感じ。1～2cmぐらいは埋まるような状況、そのまま奥にある収蔵庫に入っていった。」



新潟市中央区では、10日午後5時50分までの1時間で40mmの非常に激しい雨が降りました。県立自然科学館は、3部屋で浸水が確認されました。



■県立自然科学館事業課 石坂広樹マネージャー

「一瞬でひろがるというのは初めての経験だったので、もう正直かなり驚いて慌ててスタッフ総動員で排水を進めている。」



今のところ再開の見込みは立っていません。