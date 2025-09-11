¡Ö´°Á´¤Ë°¸ý¡×¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¢¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¤Ø¤Î¹âµé¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¸ø³«¡ÖºÇ¸å¤Î´é¾Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¾Ð¤¨¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¤Ï9·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¡¦¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÌ¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡õ¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê
Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥°¤òÇØÉé¤¦¼«¿È¤Î»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òLINE¤ÇÁ÷¤ë¤È¡¢¹âÅè¤µ¤ó¤Ï¡Ö´é¤¬¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡×¡ÖÀåÀÚ¤ê¿ý¤Î¤ªÇÌ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï²£´é¤â¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¹âÅè¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊì¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿ @gherardini_japan ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤«¤é¤È¤¤¤¦»ö¤ÇÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î²èÁü¤È1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£²èÁü¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥²¥é¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¤Î2way¥Ð¥Ã¥°¤ò¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤ëÌ¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤Î¤ËÆÇÀå¤Á¤µ»Ò¤µ¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÀåÀÚ¤ê¿ý¤Î¤ªÇÌ¤µ¤ó¡ª¡×¡ÖÀåÀÚ¤ê¿ý¤Ï´°Á´¤Ë°¸ý¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¡¡¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó»÷¹ç¤¦¡×¡ÖºÇ¸å¤Î´é¾Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¾Ð¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÊÌLINE¤â7·î4Æü¤Ë¤â¡Öµ×¡¹¤Î¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¥Í¥¿¡×¤È¡¢LINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÅè¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¤¿¤À²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
