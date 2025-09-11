人間国宝から若手アーティストまで 本気で挑んだ作品が一堂に「ポケモン×工芸展 」12日開幕《長崎》
「ポケモン」の魅力を工芸作品で楽しむ九州初の展覧会が、長崎歴史文化博物館で12日から始まります。
銅で作られた、今にも動き出しそうなブースターに。
ピカチュウやデンリュウなど、表面に500匹以上が描き込まれたツボも。
工芸作家の技が光ります。
12日から長崎歴史文化博物館で始まる展覧会「ポケモン×工芸展美とわざの大発見」。
開場式には、ゲストとして着物姿のピカチュウも登場しました。
ポケモンの姿や技などをテーマに、
人間国宝から若手まで、20人の工芸作家が手掛けた約90点が展示されている展覧会。
全国を巡回して開かれていて、九州では初めての開催です。
（子ども）
「デンリュウとルリアとピカチュウ。500匹以上いる」
（子ども）
「ギャラドス。水タイプ、コイキングから進化する。強そう」
（冷川小粹アナウンサー）
「こちらはピカチュウの森。
いろんなポーズのピカチュウを、1匹、1匹、じっくり見て楽しめる作品。実は1匹だけ、色違いのピカチュウがいる」
また 長崎市野母町のベネックス恐竜博物館では、21日まで「ポケモン化石博物館」が開催されていて、
期間中はふたつの展覧会のチケットを会場に持参すると「オリジナルのステッカー」がもらえるということです。