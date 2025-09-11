「ポケモン」の魅力を工芸作品で楽しむ九州初の展覧会が、長崎歴史文化博物館で12日から始まります。

銅で作られた、今にも動き出しそうなブースターに。

ピカチュウやデンリュウなど、表面に500匹以上が描き込まれたツボも。

工芸作家の技が光ります。

12日から長崎歴史文化博物館で始まる展覧会「ポケモン×工芸展美とわざの大発見」。

開場式には、ゲストとして着物姿のピカチュウも登場しました。

ポケモンの姿や技などをテーマに、

人間国宝から若手まで、20人の工芸作家が手掛けた約90点が展示されている展覧会。

全国を巡回して開かれていて、九州では初めての開催です。

（子ども）

「デンリュウとルリアとピカチュウ。500匹以上いる」

（子ども）

「ギャラドス。水タイプ、コイキングから進化する。強そう」

（冷川小粹アナウンサー）

「こちらはピカチュウの森。

いろんなポーズのピカチュウを、1匹、1匹、じっくり見て楽しめる作品。実は1匹だけ、色違いのピカチュウがいる」

また 長崎市野母町のベネックス恐竜博物館では、21日まで「ポケモン化石博物館」が開催されていて、

期間中はふたつの展覧会のチケットを会場に持参すると「オリジナルのステッカー」がもらえるということです。