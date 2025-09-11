声優・高槻かなこ所属事務所、結婚相手の憶測・プライバシー侵害に警告「人種的偏見を含む誹謗中傷が多数確認」
【モデルプレス＝2025/09/11】声優・歌手の高槻かなこが所属する事務所「AxiS Management」の公式X（旧Twitter）が2025年9月10日に更新された。高槻が受けていた誹謗中傷に関する声明文を発表した。
【写真】高槻かなこ、飛び交う憶測の真相語る
同アカウントは「本日、本人のYouTubeチャンネルにて発表させていただきました通り、高槻かなこはインド国籍の一般の方と結婚いたしました」と報告し、祝福の声について感謝を述べた。続けて「しかしながら、配偶者の方に関して、インターネット上では一部の心ない書き込みや、事実無根の憶測、人種的偏見を含む誹謗中傷が多数確認されております」と説明。「また、相手の方の写真が無断で拡散されるなど、深刻なプライバシー侵害も発生しております」と状況を伝えた。
続けて「お相手は一般の方であり、芸能活動には一切関わっておりません。その尊厳や人権を著しく侵害する投稿や行為に対して、当社は断じて容認いたしません」「今後、当社としましては、タレントおよびご家族の心身の安全と名誉を守るため、悪質な投稿や画像の無断使用等については、状況に応じて専門家の意見も踏まえながら、適切な対応を検討してまいります」と警告した。
2024年12月に結婚を発表していた高槻。SNS上で自身の結婚式の写真が流出し、結婚相手についてさまざまな憶測が飛んでいたことから今回自身のYouTubeチャンネルにて「インドの王族と結婚したって本当？」と題した動画を投稿し、真相に触れた。憶測の1つとして飛び交っていた「王族と結婚したのでは」という噂については「本当にありえない」「みんなネットの情報信じすぎたから（笑）！」ときっぱり否定。また、「国籍がインドの方でインド出身の方です。ただ、日本には12年くらい住んでいるので日本語もペラペラの方でございます」と相手について説明し「日本で就職もして普通に日系企業で働いているサラリーマンです」と答えた。
高槻は2015年に『ラブライブ！サンシャイン！！』の国木田花丸役で声優デビュー。Aqoursのメンバーとしても活動しており、2018年にはNHK紅白歌合戦に出場している。（modelpress編集部）
◆高槻かなこの事務所、誹謗中傷に声明
◆高槻かなこ、結婚相手に言及
