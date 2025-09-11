仮想世界で、夫は“別人”だった。ネトゲ浮気の相手に送る、甘いメッセージ【ママリ】
夫がオンラインゲームで…「知らない女性」と交わした甘い言葉
旦那が知らない女とLINEしていました。長文です。
前からママ一筋だから携帯見ていいよ、やましいことないしと言っていたこともあり…主人が15分ほどの外出していた時に忘れて行き、なんでしょうね、何か勘が働いたのでしょうか。見ないとと思い見たら、女の子の名前。
荒野行動で一緒にプレイしている飛行機の距離にいる女の子でした。LINEでつながったのはつい１週間前ほどのようでしたが、毎日連絡取り合っており夜中にボイスありの荒野行動を一緒にしていたみたいです。
LINEは旦那は偽名を使っており、家族のことを一切書いておらず、独身だと言っているのかなと思います。
LINEの内容はお互い好きとは言っていませんが
旦那「きたらいっぱいくっつこう」
女「ぎゅーってする」
旦那「しよたくさん」
旦那「すきになりそう本当に」
しかもお互いに❤️の絵文字を使っています。旦那は特に。
私や子供にも言わない、おやすみとおはようも言ってました。たくさん気持ち悪って思うことたくさん言ってました。
問い詰めたところ、その場で謝らず悪いことはしていない。最近LINEしたばかりと言い訳。その後1人になりたいと出ていかれ、後からLINEで魔が刺した。信じてもらえないのは充分承知だけど実際なにかするつもりもなかったし事実気持ちは一切ないと送られてきました。
不倫とかする人のテンプレートだなぁと。
出典：
qa.mamari.jp
投稿者さんの夫は「オンライン上」とはいえ、ある女性に気持ちを向けてしまっている状況が見て取れますね。投稿者さんは夫に問い詰めますが、当然のように彼の言葉を心から信じることなどできない様子です。
旦那は１０月から半年ほど研修に行く予定です。それもその女の子のいる二つ隣の県へ。きっと私がたまたま早く見つけたから防げたけど、気づかずにいたら半年の間に会ってたんだろうなと思います。しかも気持ちはないと言っていても、今はまだ浅く、たまたま……たまたま私に見つかったから。気づかなかったら気持ちは行っていたかもしれない。
実際LINEでも１０月どうのこうのと会話はありました。
気持ちはなくてもゲームという空間からわざわざ外れたところで連絡を取り合うこと自体おかしいと思うんです。Twitterなど荒野行動のグループ内でとか、もともとそこで知り合ってTwitter内で2人で会話とかなら百歩譲ってまだ、わかります。まだ。
でも、LINE をわざわざ交換し、個人的に連絡している。そこに時間と手間をかけたということに気持ちはあるだろうとその子と個人的に絡みたいと思った時点で下心はあるだろうと私的には思っています。
出典：
qa.mamari.jp
投稿者さんの夫は、今後研修があり、疑惑の女性が暮らすエリアの近くに半年ほど暮らすようです。もし、今回、投稿者さんが夫と相手の女性とのやり取りに気が付いていなけば、2人の関係はもっと深くなっていたのでは…と投稿者さんは疑っています。
旦那は離婚したくないといってますが、
たった１週間でも毎日連絡取り合ってること。
自分の子供達がいるのにその子に対して癒されるとか言っていること。
この一件で旦那が気持ち悪くて仕方ないこと。
子供達に触れてほしくないこと。
こんな父親で子供たちがかわいそうと思ってしまうこと。
たくさん嫌な気持ちはあります。
旦那の借金400万ほどやっと返済し終わったと思った矢先の今回のことで信用は全くなし。
でも、私には子供3人を養えるほどの経済力はありません。なのでせめて子供たちが大人になるまでと割り切る気ではあります。
でも、このまま続けるためには条件を出そうと思います。
出さないけど、離婚届をかくこと。
荒野行動のアカウント削除
LINEの女の子には既婚者、子持ちと説明する。消されてなければ…
あと他にいい案ある方教えてください
みなさん、未遂だしこんなことでと思う方はたくさんいるかと思います。私自身、体の関係もないしと思う時もあります。でも、共働きで子育て育児しながら借金返して次は女関係となるとショックが大き過ぎて…吐き出したくなってしまいました。
長文ではありますが、読んでくださった方ありがとうございます。
出典：
qa.mamari.jp
現実的なことを考えると、投稿者さんは幼い子を1人でかかえて生きていくのは大変だろうと思っています。しかし、夫と女性とのやり取りを見た今、これまでのような気持ちで夫と接することは不可能だとも、投稿者さんは思っています。
離婚はしたくないという夫。生活と気持ちの間で葛藤する投稿者さん。こんなモヤモヤをかかえて日々生きていくのは本当につらいですよね。
目を疑う夫の文章にさまざまな声が
夫の軽率な行動をつづるこの投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
私も3度ほどやってくれて誓約書書かせました😂
それだけではおそらくまたやるので、SNSは全て削除。
ライン、連絡先、履歴も親族と仕事関係のみ。
オンラインゲームも全て削除。
その女には、家族のほうが大事だからもう連絡しません。ブロックします。といいブロック後削除。
不定期でスマホ見ますので解除番号聞いてます。
うちは飲み会でもやらかしてるので画像提示。
あと、お金をもたせると女に使うので月一万。
これをのんでと言い納得していまは過ごしてます！
その代わりと言っては何ですが、夜は旦那が求めてきたら真顔でも付き合ってあげます笑
それを理由に外で遊ばれたらムカつくので！
出典：
qa.mamari.jp
誓約書書いても離れていれば何してるか分からないから不安になりますよね💦
ライン消して初期化する。もしくはiPadでラインを共有する🤔
あと友人に教えて貰ったのが、Nさんがもう１つ新しいラインアカウントを作り、その女と同じ名前、トップ画に設定して旦那さんのラインに追加する。その女はブロック削除。女になりきって関係終わる誘導をする。って手もあるそうです🤫
出典：
qa.mamari.jp
今回の投稿では、投稿者の夫はメッセージのやり取りのみでしたが、やり取りの内容と見ると「いつ本気の関係が始まってもおかしくない」と投稿者さんには受け取れたのではないでしょうか。
本当の冗談のやり取りには思えない内容に、投稿者さんは深く傷ついている様子でした。コメントには同じような経験をした人からの声もあり、投稿者さんには参考になったことと思います。浮気や裏切りのボーダーラインは本当にカップルや人それぞれでしょうが、どんな行動だったにしろ、パートナーを傷つけてしまった場合は、人として心からの謝罪がまず何よりも大切なように思いますね。
記事作成: kate_mu_23
（配信元: ママリ）