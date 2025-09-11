日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１１日、都内で技術委員会を開催し、終了後に影山雅永・技術委員長が会見した。森保一監督率いる日本代表は現地時間９日（日本時間１０日）、米国代表と米オハイオ州コロンバスで対戦し、３日前のメキシコ戦（米オークランド、０△０）から先発メンバーを総入れ替えした中で０―２で敗れていた。

影山委員長は「昨日の代表の試合のところに関しては、事務局から結果報告があった。いろんな見方があると思いますが、技術委員から出た意見は、おおむね、今はそういうトライをしているところで今（課題が）出るのは全然問題ないだろうということ」と振り返り、「この（米国）遠征の２試合を組むところで、移動も含めて非常に深い議論をした。森保監督の要望もくんで（ＪＦＡがマッチメイクを）やったもので、だから結果がダメだったからどうこうではないと。Ｗ杯につながる過程の中で、起こっていることが必ずプラスになるだろうと。そういうポジティブな意見が多かった」と明かした。今遠征の１８０分を通じて１分け１敗、無得点の結果となったが、長距離移動や時差、気候、環境面への適応など来年のＷ杯本大会へのシミュレーションも含め、収穫面を支持する声が多かったとの見方を示した。

また、同委員長は日本代表のセンターバック陣に、けが人が相次いで出ている状況にも触れ、「Ｊリーグでもセンターバックの怪我が今多い。ちょっと（意見として）出たのは、交代枠が５人になり、センターバックはよほどのことがない限り代わらない（ポジション）。そういった時にやはり、プレータイムとか、強度の高い中でずっと９０分間プレーし続ける回数がこのけがに影響しているんじゃないかと。そんなところは、しっかりＪリーグでも、日本代表でも検証して、けがの原因に（プレータイムや日程面が）なっているのかどうか、考えた方がいいのではないかという意見が出た」と説明した。日本代表のＣＢ陣は、冨安、町田、伊藤、高井が負傷により今遠征で選外に。主力ＤＦ板倉はメキシコ戦で右足首を痛めて途中交代していた。