ポルシェのSUVへ何を望むのか？

ポルシェのSUVには、何を望むだろう。クラスをリードするパフォーマンス？ ゆとりある車内空間？ 長距離クルージングの快適性？ ミドシップのケイマンを諦めても、後悔しない運転の楽しさ？ 恐らく、そのすべてではないだろうか。

【画像】やっぱりシンプルがベスト ポルシェ・マカン・エレクトリック 競合する電動SUVたち 全147枚

バッテリーEVの進化は着実に進んでいるが、航続距離や車重、操縦性といった面では、まだエンジンモデルを超えてはいない。新しい電動のマカンが対峙するのは、暫くの間併売される、従来のマカンだといえる。



ポルシェ・マカン・エレクトリック（英国仕様）

AUTOCARでは、マカン・エレクトリックへ何度か試乗している。既にご存知な読者も少なくないかと思うが、改めてハードをおさらいしてみよう。

プラットフォームは、アウディと共同開発されたPPE。駆動用バッテリーは、グレードを問わず95.0kWhで、急速充電は最大270kWまで。実際は135kWまでだが、バッテリーを2セグメントに分けることで、倍の速さでの回復を可能としている。

ベースグレードはシングルの339psで後輪駆動

駆動用モーターは、試乗したベースグレードでシングルの339ps。インバーターと一体の小さなユニットで、リア寄りに搭載される。それ以上の仕様ではツインモーターになり、最高出力はマカン 4で387ps、4Sは449ps、ターボでは585psへ上昇する。

ツインモーターのマカンの場合、駆動用モーターはひと回り大きくなり、サブフレームと一体化。ポルシェ・トルクベクタリング・プラス対応のデフも実装される。重量配分は、シングルモーターのマカンで46：54。車重は、実際の計測で2262kgだった。



サスペンションは、後輪駆動版ではスチールスプリング。オプションで、エアスプリングと後輪操舵システムを装備できる。

今回の試乗車は、20インチという、マカンでは控えめなミシュラン・パイロットスポーツEV タイヤを履いていた。ロンドンを観察する限り、22インチの方が主流のようだ。

カイエンと近い雰囲気のインテリア

インテリアは、ポルシェ・カイエンの雰囲気と近い。メーター用モニターは12.6インチで、カウルがなく、ダッシュボードの正面には2面のモニターが自然に収まる。中央は10.9インチのタッチモニター。助手席側はオプションだ。

内装は上質で、前席の空間に不足はなく、運転姿勢はSUV全体で評価しても最上位に入るだろう。座面は相当に低くもできるし、高くもできる。18ウェイのスポーツシート・プラスは、望ましいオプション。ポルシェらしいデザインで、座り心地は素晴らしい。



センターコンソールには、操作性の良い一連のハードボタンが並ぶ。ツヤツヤなプラスティック製パネルの面積が、大きすぎるように思えるが。エクステンデッドレザー・パッケージの指定で、高級感を増すことができる。

エンジンで走るマカンより、ホイールベースは96mm長い。その結果、後席側の空間は僅かに拡大しているが、同じ価格帯のEVで広い側にはない。荷室は大きく、メルセデス・ベンツEQE SUVに匹敵する。

アンドロイド・ベースのインフォテインメント

インフォテインメント・システムは、アップル・カープレイとアンドロイド・オートに対応。システム自体はアンドロイドがベースで、音声アシスタントを利用でき、充電ステーションの検索も簡単。USB-Cポートは4つある。

ヘッドアップ・ディスプレイはオプション。前方の視界、10m先へ投影されているように、ナビの案内が映し出される。目障りに感じる人もいるかもしれない。



英国での価格は、6万8500ポンド（約1356万円）から。四輪駆動のマカン・ターボ・エレクトリックでは、9万5000ポンド（約1881万円）へ上昇する。ポルシェだから、オプションは迷うほどふんだんに用意されている。

走りの印象とスペックは、ポルシェ・マカン・エレクトリック（2）にて。