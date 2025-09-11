『いずれ最強の錬金術師？』第2期制作決定 ささかまたろう氏描き下ろし「お祝いビジュアル」公開
テレビアニメ『いずれ最強の錬金術師？』の第2期が制作されることが決定。あわせて、コミカライズを手がけるささかまたろう氏による「アニメ第2期制作決定お祝いビジュアル」が11日、公開された。
【画像】テレビアニメ『いずれ最強の錬金術師？』キービジュアル
本作は、勇者でもないのに勇者召喚に巻き込まれてしまい、元の世界に戻ることもできなくなってしまったアラフォーサラリーマン・入間巧（タクミ）が主人公。そんなタクミが女神ノルンから授けられたチートスキルを活かし、剣あり魔法ありのファンタジー世界『ミルドガルド』で人生をリトライする物語となっている。
ささかまたろう氏による「アニメ第2期制作決定お祝いビジュアル」は、主人公・タクミと女神ノルンが描かれており、今回の発表を祝う華やかな雰囲気のイラストに仕上がっている。
