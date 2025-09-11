俳優の葵わかな（２７）と神尾楓珠（２６）がＷ主演するＡＢＣテレビ・テレビ朝日系ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（（１０月１２日スタート）の主題歌を、「ＢｏＡ＆東方神起」のスペシャルコラボユニットが担当することが決定した。

高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、取り巻く人物を含めた８人が織り成す、リアルでほろ苦い恋愛模様が描かれるドラマで、楽曲タイトルは「あなたをかぞえて」。別れやすれ違いによる切ない感情を、３人のハーモニーで温かく歌い上げた壮大なバラード。

２００１年のデビュー以降「ＶＡＬＥＮＴＩ」「メリクリ」など数多くのヒット曲を発表、今年で日本デビュー２４周年を迎えるＢｏＡと、今年日本デビュー２０周年を迎え「Ｗｈｙ？［Ｋｅｅｐ Ｙｏｕｒ Ｈｅａｄ Ｄｏｗｎ］」など、数々のヒット曲をリリースしただけでなく、海外アーティスト史上最多ドーム公演数を９２回に更新した東方神起が、奇跡のコラボを実現。２組がコラボ楽曲をリリースするのは初めてで、日本のドラマ主題歌を務めるのはともに約６年ぶり。

今回のコラボについて、ＢｏＡは「この２組だからこそできる表現をお見せできれば」と期待を高め、東方神起のユンホは「いい意味で、とても緊張感のある刺激的なコラボになった」、チャンミンは「コラボならではの新しい魅力を伝えられたら嬉しい」とコメントしている。