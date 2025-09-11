陸上の世界選手権東京大会（１３日開幕、国立競技場）の日本代表会見が１１日、都内で行われ、男子３０００メートル障害の三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）、女子１５００メートル、５０００メートルの田中希実（ニューバランス）、女子５０００メートル、１万メートルの広中璃梨佳（日本郵政グループ）が出席した。田中は「２種目で決勝に残りたい。まずは１５００メートルに全力でぶつかっていくことが目標。とにかく全力で臨みたい」と力を込めた。

２１年の東京五輪では８位入賞。その当時は「ひとまず、出られたことにうれしい気持ちの方が大きかった」と話す。ただ、世界を舞台に戦い始めてからは「高いところを目指すようになったからこそ、壁にぶち当たって押し戻される経験が増えた」と、重圧とも戦うようになったという。

東京五輪から４年がたつ今回の世界選手権では「集大成というよりは、苦しんできたことが何に結び着くのか自分で見届けたい」と田中。今後も長く続く陸上人生のためにも「結果を出したいとは思っているけど、これからを見据えている分、収穫なのか、課題なのか、今の私に必要なものが与えられる機会になるんじゃないかな」と語った。

開幕まであと２日。初日に１５００メートル予選を走るが「１５００メートルで流れを作っていくことが大事。私の場合は、取り組みや技術的なところだけではなく、頭のネジを外して全力でいくのが一番大事」と意気込んだ。