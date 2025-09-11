日本人女子王者を支える“恵体すぎるマネージャー”。チャンピオンを凌ぐほどのゴツい存在感に加え、胸元を強調した「攻めたファッション」が注目を集めている。

【映像】日本人女子と“恵体すぎる”美人秘書の入場シーン

WWE公式がピックアップした「SmackDown」での会場入りシーンでは、女子US王者ジュリアとマネージャーのキアナ・ジェームスが登場。駐車場を堂々と練り歩く姿が放送されると、王者ジュリア以上にマネージャーの強烈なキャラクターが視聴者の目を引き、大きな話題を呼んだ。

番組冒頭で恒例となっている“会場入りカット”では、ジュリアがピンクのジャケットとスポーティな装いで登場し、肩にUS王座ベルトを掛け威厳を示す。一方で隣に立つキアナは、ブルーの極端に短いジャケットに身を包み、パンプアップされた上半身を隠すようにしつつ胸元を大胆にアピール。スタイリッシュかつ挑発的な出で立ちは、チャンピオンをも食うインパクトを残した。

この姿にファンからは称賛が相次ぎ「キアナには何か特別なものがある。彼女にはスターのオーラがある」「キアナ・ジェームズは超ホットだ」「キアナの衣装を担当した人は、分かっているね」とSNSは盛り上がった。キアナは2024年にNXTからドラフトでメインロースター入りを果たしたが、直後に膝の大怪我を負い戦線を離脱。現在は復帰を模索しながら、ジュリアのマネージャーや“代理人”役を務めている。

契約交渉や英語プロモーションを担う役割も持ち、キャリア・ウーマンを体現した堂々たる歩き姿はすでに板についた印象だ。一方で、ファンからは「本当にジュリアにマネージャーが必要？彼女は英語を流暢に話せるのに…」と独り立ちを推す声や、「そろそろここから離れる時なんじゃないの？」とキアナの現場復帰を期待する声も聞こえている。

現在は“裏方”の立場ながらも、その存在感と恵まれた肉体はリング上の復帰を強く予感させ、今後の展開が大きく注目されている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved