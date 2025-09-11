【チョコパイ×抹茶】茶匠監修の濃厚スイーツが贅沢パーティーパックで登場

ロッテの人気スイーツ「チョコパイ」に、茶匠監修の宇治抹茶を使った贅沢パーティーパック〈茶匠の逸品 濃い抹茶〉が登場！2025年9月16日（火）発売で、濃厚抹茶クリームをしっとりケーキでサンドし、まろやかなチョコで包んだ特別仕様です。おうちでの贅沢ティータイムや、日本土産にもぴったりの秋スイーツです♡

茶匠監修♡濃厚抹茶チョコパイ

「チョコパイパーティーパック〈茶匠の逸品 濃い抹茶〉」（9個入り、想定小売928円税込）は、茶匠が選んだ宇治抹茶クリームを、しっとりケーキでサンド。

全体をまろやかなチョコで包み、抹茶の香りと旨味、ほろ苦さの中に甘みが広がります。贅沢な味わいで、いつもより特別なティータイムにおすすめです。

銀座コージーコーナーから、秋限定の和栗&抹茶のプレミアムスイーツが登場♡

スイート＆ビターの個売りチョコパイ

チョコパイ〈とろ甘キャラメルバター〉

チョコパイ〈ほろ苦ダークカカオ〉

2025年9月23日（火）発売の個売りチョコパイは、「とろ甘キャラメルバター」と「ほろ苦ダークカカオ」（各151円税込）。

スイートなキャラメルバターはリラックスタイムに、ビターなダークカカオは気分をリフレッシュしたい時に最適です。7種類のメッセージ入りパッケージで、選ぶ楽しさも♡

お土産や贈り物にもぴったり

チョコパイ〈茶匠の逸品 濃い抹茶〉は、日本らしい抹茶の風味が楽しめることから、訪日外国人へのお土産にも人気。

パッケージも高級感と抹茶の美味しさを意識したデザインで、見た目も華やかです。家族や友人と楽しむ秋のスイーツタイムにぴったりです。

チョコパイで秋の贅沢ティータイムを♡

茶匠監修の「チョコパイパーティーパック〈濃い抹茶〉」と、スイート＆ビターの個売りチョコパイで、秋のティータイムをちょっと贅沢に♡

濃厚な抹茶の香りとチョコのまろやかさでリラックスした時間を楽しんだり、お土産や贈り物としても喜ばれます。

自分へのご褒美にもおすすめの新作チョコパイをぜひ味わってみてください。