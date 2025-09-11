新進気鋭の10代女優として注目される藤粼ゆみあさん（17）のファースト写真集（東京ニュース通信社）が12月12日にリリースされます。



【写真】ギリシャの街角でたたずむ藤粼ゆみあさん

広島県出身の藤粼さんは2023年、15歳のときに事務所へ所属し、上京。その年の7月に「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」でドラマデビュー。感情の機微を丁寧にすくい取る演技と独特の佇まいで一躍注目を集めました。



同年の全国高等学校サッカー選手権大会の19代目応援マネージャーに就任。 その後、東京メトロやオロナミンC（大塚製薬）などいくつものCMに出演。2025年11月からはヒロイン・香月双葉を演じる岡田准一主演ドラマ「イクサガミ」（Netflix）が配信予定です。



藤粼さんの初めての写真集撮影は、所属する事務所名にもなっているギリシャ・メテオラで。メテオラはギリシャ語で「中空に浮かぶ」という意味の「メテオロス」に由来し、その名の通りそびえ立つ奇岩の上に修道院が立つ絶景の場所で、ユネスコ世界遺産にも登録されています。



灼熱の太陽が降り注ぐ中、修道院のある地上600m地点まで坂や階段を登ったり、崖の上から夕陽を眺めたり、ギリシャの首都・アテネではパルテノン神殿や地元の市場、観光地となっているシンタグマ広場などを訪れたり、地中海まで足をのばしたほか、本場のヨーグルトやオリーブ、魚介類を堪能するなど、ギリシャを思う存分味わう旅となりました。



今回の写真集は通常版に加え、Amazonと楽天ブックスでカレンダー付き限定版、セブンネットショッピングでは直筆サイン入り写真集を販売することが決定。さらに、写真集発売を記念して、イベントも開催を予定しています。



藤粼さんは「この度、初めての写真集を発売させていただくことになりました！憧れだった写真集。お話をいただいた時は本当にうれしくて、それだけでも胸が高鳴ったのですが、撮影地はなんとギリシャということを聞いて、さらに驚きました…！中でもメテオラを訪れることができたのは特別な経験でした。私の所属する事務所名の由来にもなっていて、その"唯一無二"の世界観を感じられたことがうれしくて、忘れられない時間になりました。ページをめくるたび、私と一緒に旅をしているような気持ちになっていただけたらうれいです」と喜びを語っています。



【藤粼ゆみあさんプロフィル】

生年月日2008・2・16 広島県出身 血液型B型 2023年7月に「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」でドラマデビュー。同年の「全国高等学校サッカー選手権大会」19代目応援マネージャーに就任。その後、映画「パレード」、CM広告「東京メトロ」、「個別指導塾スクールIE」、「大塚製薬 オロナミンC」などに出演するなど、活躍の場を広げる。趣味は編み物、読書、キックボクシング 特技はお弁当作り、運動、早起き