【モヤッ！SNSの離婚報告】離婚報告アップした理由「ネットの力で一気に」＜第8話＞#4コマ母道場
皆さんは周りの友人とどんなふうに情報を共有していますか？ 直接会って顔を見ながら話したい人、電話で相手の声を聞きながら言いたい人。なかにはSNSにアップして、全体に向けて語りたい人もいるでしょう。どれを選ぶのかは個人の価値観によるのかもしれませんが、もしお互いのズレを感じたら……。今回は保育園時代からのママ友の情報共有の仕方に、違和感を抱いたユキノさんのお話です。
第8話 至って普通
【編集部コメント】
SNSでの離婚報告から数日後。リアルにミサさんと会ったときに、しっかりと離婚報告をしてもらったユキノさん。SNSで離婚報告をした理由もわかって、これにて一件落着？ かと思いきや、ユキノさんはまだモヤモヤしています。ミサさんとは「これまでどおり」でいられるはずなのに、ミサさんの言動のなにかが引っかかっているようですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第8話 至って普通
【編集部コメント】
SNSでの離婚報告から数日後。リアルにミサさんと会ったときに、しっかりと離婚報告をしてもらったユキノさん。SNSで離婚報告をした理由もわかって、これにて一件落着？ かと思いきや、ユキノさんはまだモヤモヤしています。ミサさんとは「これまでどおり」でいられるはずなのに、ミサさんの言動のなにかが引っかかっているようですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子