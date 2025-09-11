¡Ö¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×ÆüÄ¾¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¡×¤Ë¡Ä»ÒÌò½Ð¿È19ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Öº£¤äÂç³ØÀ¸¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×(NHK)½Ð±éÃæ¤Î¡¢»ÒÌò½Ð¿È19ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹â¹»»þÂå¡¢¤Ò¤«¤ê¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢°ì½ï¤ËÀ±¤ò¸«¤Ê¤¬¤é±§Ãè¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ªÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤«¤ï¤¤¤¤2¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÆüÈæÌî¤Ò¤«¤êÌò¤ò±é¤¸¤ë½÷Í¥¤Î¾åºä¼ùÎ¤¤È¤È¤â¤Ë¤¦¤Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¾·îÈôÄ»¤ò±é¤¸¤ë½÷Í¥¤ÎÅÄËÒ¤½¤é¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆüÄ¾¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤½¤é¤Á¤ã¤ó¡©¡×¡Ö¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¿¤±¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÆÍ·â¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤Ï»Ò¶¡»Ò¶¡¡Ê¡©¡Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤¬º£¤äÂç³ØÀ¸¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¤Þ¤¡¡Ä¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡ÄÎ©ÇÉ¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¥«¥Í¥ª¤¯¤ó´Ñ¤Æ¤Ê¤¤´Ö¤Ë¡¢¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÅÄËÒ¤½¤é¤Á¤ã¤ó¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀä¹¥Ä´¤À¤Í¡×¡Ö¤½¤Î¤¦¤ÁÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢ÅÄËÒ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄËÒ¤Ï2010Ç¯¤Ë»³ºêÀ½¥Ñ¥ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£15Ç¯¡¢¥Ë¥³¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¡ÖD5500¡×¤ÎCM¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢à±³µã¤á¤Î±éµ»¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£18Ç¯¤«¤é¤Ï¶µÍÜ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¤Î¤ª¶âÈ¯¸« ÆÍ·â!¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×(NHK)¤Ë¤ÆÆüÄ¾¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÃ´Åö¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¡Öµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¥ª¥ÈÌò(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢19¡Á20)¡¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×»³ÅÄÌ¤µ×Ìò(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢24)¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£