¤à¤·¤í¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡Âçºä¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¤¿½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÈäÏª¤·¤¿à¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥³¡¼¥Çá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËüÇî½é»²²Ã¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯³µÇ°¥³¡¼¥Ç¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆX¤ÇÅöÆü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖKRD8¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼µÜÏÆÉñ°Í(35)¡£
¡¡¡Ö¤¢¤¨¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ëº¹¤·¿§¤ÎÀÖ¤ÇÍ·¤Ó¿´¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸¡×¤È¥³¡¼¥Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤ÄÀÄ¤ÎÁ´¿È¥¿¥¤¥Ä¤ËÀÖ¤¤¥ê¥ó¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿Áõ¤¤¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ç¤è¤ê¤â¥³¥¹¥×¥ì¤È¸À¤Ã¤¿Êý¤¬Àµ¤·¤¤Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Áü¤ÎÁ°¤Ç¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ë¤Ï¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¸ø¼°¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¤ÈÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥³¡¼¥Ç¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢½éËüÇî¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö³µÇ°¥³¡¼¥Ç¤Î°ÕÌ£Ä´¤Ù¤Æ¤³¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤«¤é¤³¤Î³Ê¹¥¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¡ÖÆ»ÆÜËÙÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡©¡×¡ÖÆ©¤±¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤Æ¤«¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¤«¤é¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡à35ºÐ¤ÎÃ¦¥µ¥é¥¢¥¤¥É¥ëá¤ò¼«¾Î¤¹¤ëµÜÏÆ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¿ØÆâÃÒÂ§(51)¤ÎÌÅ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£