これからの気象情報です。

12日(金)は、晴れていても天気の急変に注意が必要です。



◆警報・注意報

現在、広い範囲にカミナリ注意報と濃霧注意報が出ています。



◆9月12日(金)の天気

・上越地方

晴れ間もありますが、変わりやすい天気で急に雨雲の湧くところがあるでしょう。カミナリを伴って、ザっと強く降ることもありそうです。



・中越地方

沿岸部は晴れる時間が長いものの、夕方以降は急な雷雨に注意が必要です。

山沿いでは、朝から不安定な空模様で所々でにわか雨があるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

日差しが届きますが、夕方以降は発雷確率が高くなりそうです。晴れていても、急な強い雨や落雷・突風に注意が必要です。



下越：新潟市周辺と佐渡

晴れて真夏日のところが多くなるでしょう。ただ、北風が吹いてカラットした陽気になりそうです。

一方、午後は所々でにわか雨があるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

日中いっぱいは、傘マークのない地域でも雷雨のところがあるでしょう。

最高気温は31℃前後で、11日(木)より3℃ほど高くなりそうです。



◆風と波

12日(金)は、下越で次第に風が強まるでしょう。

波の高さは、上越・下越・佐渡で最大1mの予想です。



◆週間予報

13日(土)は雲の多い天気ですが、フェーン現象で猛烈な暑さになるでしょう。

一方、14日(日)は午前を中心に【警報級の大雨】となるところがありそうです。

15日(月)も所々で雨が降るでしょう。



12日(金)は、急な雷雨のところがありそうです。とくに、午後は落雷や突風にも注意をしてください。