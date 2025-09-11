ヤン・ジホら首位発進 1差3位に吉田泰基、大槻智春ら 石川遼は56位
＜Shinhan Donghae Open 初日◇11日◇ジャック・ニクラス GC（韓国）＞国内男子ツアーは、日本、韓国、アジアンツアー共催大会の第1ラウンドが終了した。
【写真】愛用のほうきを振り回す石川遼
5アンダー・首位タイにヤン・ジホ（韓国）、ダンタイ・ブーマ（タイ）。1打差3位タイに大槻智春、吉田泰基、キム・ミンギュ（韓国）ら9人が続いた。また先週を今季初トップ10入りとなる10位で終えた石川遼はイーブンパー・56位タイ。日本ツアー賞金ランク1位に立つ生源寺龍憲は2オーバー・93位タイ、先週の「ロピアフジサンケイクラシック」でツアー初優勝を挙げた22歳の長野泰雅5オーバー・130位タイで2日目に進む。2022年大会覇者の比嘉一貴は、2アンダー・21位タイで初日を終えた。昨年覇者の平田憲聖は出場していない。優勝賞金は15億ウォン（約1億5000万円）で、優勝賞金は2284万8000円となっている。
第1ラウンド リーダーボード
国内女子ツアーの初日は順延 リーダーボード
第1ラウンド リーダーボード
国内女子ツアーの初日は順延 リーダーボード