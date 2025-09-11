ラウンド中は“無、無…”の境地 桑木志帆はサスペにも前向き「早く帰れるのはラッキー（笑）」
＜ソニー 日本女子プロ選手権 初日◇11日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞今年の女子プロNo.1決定戦の第1ラウンドは雷雲接近による一時中断を挟み、そのままサスペンデッドが決定した。桑木志帆は15番パー5の3打目を打つ前に競技がストップ。14ホールを消化し、暫定ながら4バーディ・ボギーなしの4アンダー・首位タイにつけている。
【写真】笑顔もかわいい！ 韓国のキューティフルが登場！
アウトコースではバーディが1つ。「いいパーセーブができていたので波に乗れました。きょうは風が吹くと思って準備をしていたけれど、思ったより風がなかった」と、後半11番から3連続バーディを奪って一気に浮上した。このまま18ホールを駆け抜けたかったが、雷雲がその軽快な足取りを止めた。「（雷の音が）聞こえていて光っているのに（中断の）サイレンがならなかったのでちょっと怖かった。この流れでやりたかったのはあるけれど、早く帰れるのはラッキーです（笑）」。思わぬ“水入り”も前向きに捉えている。大洗ゴルフ倶楽部をプレーするのは初めて。コース設計した名匠・井上誠一氏の代名詞でもある空中ハザードが点在し、ラフはメジャーらしく深く、フェアウェイもより絞られている。桑木に帯同するコーチ曰く、今週のテーマは“無になること”。この日はミスショットをしても、「無、無…」と歩きながらつぶやいていたのだとか。昨年は3勝を挙げ、最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップ リコーカップ」のメジャー大会も制した。「（メジャーを）獲りたいっていう想いはあるし、大洗は難しいけれど自分に合っていると思う。あと3日間も楽しみたいです」。初日のいい流れもあすに持ち越し、2つ目のビッグタイトル獲りに近づきたい。（文・笠井あかり）
