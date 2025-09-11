【速報】JR西日本が「速度制限標識の設置ミス」　設置位置の誤りや「時速5キロ高い速度表記」　神戸線や山陰線など計11か所確認　速度超過が原因の福知山線脱線事故から今年で20年

JR西日本は9月11日、神戸線や山陰本線、小浜線などの11か所で「速度制限標識の設置ミス」が確認されたと発表しました。



▽本来標識を設置すべきなのに設置されていない箇所や、▽設置場所が本来の地点からずれている箇所が計11か所で確認され、そのうちの一部では、「本来の制限速度より高い速度」が記されている表記誤りも確認されたということです。



■「設置すべき位置と異なる標識」や「時速5km高い速度が表記された標識」



JR西日本によりますと、信号設備工事に伴い線路の必要なデータを確認していたところ、9月5日に氷見線（富山県）のカーブ2か所で速度制限標識の設置ミスが判明。



緊急で管内の全ての線路を調査したところ、神戸線や山陰本線などでも、▽本来標識を設置すべきなのに設置されていなかったり、▽設置場所が本来の場所からずれていたりする設置ミスが確認され、ミスの箇所は合計で11か所にのぼったということです。





該当の11箇所▽山陰本線の嵯峨嵐山駅（京都市右京区） 近く 1カ所で設置場所にずれ▽神戸線の土山駅（兵庫県播磨町）近く 1か所標識未設置▽神戸線の宝殿駅（兵庫県高砂市）近く 1カ所標識未設置▽小浜線の粟野〜西敦賀（いずれも福井県敦賀市）のカーブ 1カ所標識未設置▽越美北線 1カ所▽氷見線 2カ所▽高山本線 4カ所また、11か所のうち、氷見線と高山本線の計5か所で、本来より高い速度が記された「表記誤り」が確認されたということです。中には、5キロも高い速度が表記されていた物もあったといいます。■JR西「誤った標識に従って運転した場合も、脱線や転覆などに至るおそれはなかった」JR西は設置ミスの原因として、「速度制限標識の設置を検討する際には、線路の形状や車両の性能など、さまざまなデータを活用して算定している。今回は、線路の形状にかかわるデータの取り扱いで、一部不備があり、チェックも不十分であったためと推定している」としています。誤っていた11か所の標識については、正しい位置への設置や表記の修正を完了したということです。JR西は「誤った標識に従って列車を運転した場合でも、脱線や転覆などに至るおそれはなかった」としています。