¡Úºå¿À¡Û¿¹²¼¤¬¹ë²÷ÀèÀ©ÃÆ¡¡¶áËÜ¤¬¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¡õÅðÎÝ¤Ç¹¥µ¡±é½Ð¡¡ÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¤Ï5²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-DeNA(11Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
ºå¿À¤Ï¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤¬Âè21¹æ2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3²ó¤Þ¤ÇDeNA¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿ºå¿ÀÂÇÀþ¡£
¤½¤ì¤Ç¤â4²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥àÈ¯¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨29¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤â·è¤á¤Æ¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¿¹²¼Áª¼ê¡£2µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶¯¿¶¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨9ËÜÌÜ¤ÎÀèÀ©¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ëÂè21¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹²¼Áª¼ê¤Ï¡Ö¥Á¥«¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤ÆÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿ÀèÈ¯¤ÎÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤Ï4²ó¤Þ¤ÇDeNAÂÇÀþ¤ò¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢5²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£