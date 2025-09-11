小薮千豊、主宰フェス「コヤソニ」開催前に注意喚起 SNS反響「当たり前だと思います」「至極真っ当では???」
吉本新喜劇の小籔千豊（52）が11日までにインスタグラムを更新。自身が主宰する『KOYABU SONIC 2025』に関する注意喚起を行った。
【Xより】小籔千豊が主宰フェス「コヤソニ」開催前に注意喚起を行ったメッセージ
小籔は文章が記された画像を投稿。そこで「コヤソニ当日 チケット忘れた方は入れませんm(_ _)m」「指定席ではないので購入者確認を厳密にできないためです コヤソニはチケット忘れたら終わりとご理解下さい」と呼びかけた。
また「よろしくお願いします」「すいません 最悪、当日券がまだあればご購入とかになります 救済措置はないとお考え下さい」と伝えた。
この投稿に「当たり前だと思います」「それって至極真っ当では???」といったコメントが寄せられた。
『KOYABU SONIC』は、小籔が主宰する“音楽と笑いの融合”をテーマにしたフェスティバル。今年は9月13日、14日、15日の3日間、会場はインテックス大阪にて開催。小籔がアーティストのラインアップから会場のレイアウト、『KOYABU SONIC』ならではのコラボ企画まで完全プロデュースを手がける。
