佐野元春、新型コロナ陽性で2公演の開催見送りを発表「どうか少しのあいだ待っていてください」
佐野元春が新型コロナウイルス陽性と診断されたことを受け、『佐野元春 ＆ THE COYOTE BAND 佐野元春 45周年アニバーサリー・ツアー』のうち、12日に予定されていた高松公演（香川・サンポートホール高松 大ホール）および14日に予定されていた京都公演（京都・ロームシアター京都 メインホール）の開催が見送られることが発表された。
所属事務所は「現在、振替公演の開催に向けて関係各所と調整を進めております」としており、振替公演の有無やチケットの払い戻しについては追って案内される。すでにチケットを購入している場合は、案内があるまで大切に保管するよう呼びかけている。
佐野本人もコメントを発表し、「体調不良のため検査を受けたところ、新型コロナウイルス陽性と診断されました。そのため、予定されていた高松と京都の公演を実施することができなくなりました。楽しみにしてくれていたファンのみなさん、本当に申し訳なく思っています」と謝罪した。
今後の活動については、「今は療養に専念し、一日も早く回復してステージに戻れるように努めます。振替公演についても、現在チームと相談しながら準備を進めています。必ずみなさんの前で演奏する日を実現させます」としており、再会に向けた意欲を示している。
なお、今回の2公演以降のスケジュールについては、安心して来場できるよう万全の準備を進めていくとしている
■佐野元春 コメント
みなさんへ
残念なお知らせをしなくてはなりません。
体調不良のため検査を受けたところ、新型コロナウイルス陽性と診断されました。
そのため、予定されていた高松と京都の公演を実施することができなくなりました。
楽しみにしてくれていたファンのみなさん、本当に申し訳なく思っています。
今は療養に専念し、一日も早く回復してステージに戻れるように努めます。振替公演についても、現在チームと相談しながら準備を進めています。必ずみなさんの前で演奏する日を実現させます。
どうか少しのあいだ待っていてください。
また元気な姿で会場でお会いしましょう。
