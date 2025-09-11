ひと吹きで青春を呼び起こす、平成の“モテ香水”がZ世代からも再注目「懐かしいのに新しい」
90年代から2000年代に大流行した“平成モテ香水”。当時のトレンドは一周して、いままた「かわいい」「逆に新しい」と令和の若い世代からも注目を集めている。恋が叶うと噂された甘い香りから、ユニセックスのフレッシュな香りまで、平成の名香は令和でも健在だ。
【写真】懐かしさだけじゃない…時代を超えて愛される香りはこれ！
■平成の香水が流行している理由
・平成リバイバルブーム：ファッションやメイクだけでなく、香水も“平成っぽさ”が逆に新鮮とZ世代に響いている
・万人ウケの香り：清潔感やシンプルさを持つ香りが多く、時代を超えて愛されている
・ボトルデザインのかわいさ：ベビードールやエンジェルハートのように、パッケージ自体が“映える小物”として支持されている。持ち歩いてもかわいい！
■カルバン クライン エタニティ
ロマンティックなフローラルノートと、グリーンの透明感をあわせ持つ香水。1988年発売ながら平成の恋愛香水として大ヒットし、男女ともに愛され続けている。特に平成当時は「メンズが使っているものを女性が纏う」スタイルがオシャレとされ、ユニセックス感覚で使われていたのが印象的。女性がつけると男性的なミドルノートと外見の女性らしさのギャップが好感度を高めると話題になった。現在も定番として根強い人気を誇り、懐かしさとトレンド感を同時に演出できる。
・男女兼用で楽しめる万能さ
・甘すぎず清潔感のある香り
・平成の思い出を呼び起こすロマンティックさ
■カルバン クライン シーケーワン
1994年に登場したユニセックス香水の代表格。シトラスの爽やかさと清潔感あるムスクが、シンプルながら飽きのこない香りを実現。平成当時は学生から社会人まで「誰かしら持っていた」定番香水で、恋人同士でシェアしたりプレゼントに選ばれることも多かった。香水が苦手な人にも受け入れやすく、現在でも“万人ウケ”の代名詞。清潔でフレッシュな印象は今も健在で、シーンを選ばず使える安心感が魅力だ。
・ユニセックスでシェアできる
・学生から社会人まで幅広く愛された
・令和でも使いやすい清潔感
■ジバンシイ ウルトラマリン
1990年代に男性の定番香水として爆発的に流行。ウォーターフルーツの透明感あるトップから、ウッディなラストへと変化する爽快感が特徴。当時は有名人の愛用も話題になり、若い男性たちがこぞって手に取った。背伸びしたい男子たちの定番アイテムだったが、フレッシュさと男らしさの両立は今でも魅力的。夏の香りとして令和でも再評価されている。
・爽やかさと男らしさを兼ね備える
・夏にぴったりなウォータリーな香り
・平成の男子を象徴する香水
■ブルガリ プールオム オードトワレ
1990年代後半から社会人男性の定番フレグランスとして人気を博した一品。ダージリンティーをベースにした独特の香りは、清潔感がありながらも官能的。クセがなく、初対面や仕事の場でも好印象を与えることから、今も“使える香水”として重宝されている。スーツ姿やシンプルファッションに相性抜群で、香水初心者にもおすすめ。
・ビジネスシーンでも使える爽やかさ
・癖が少なく万人受けしやすい
・長年愛される定番ブルガリ香水
■タルティーヌ エ ショコラ プチサンボン
ベビー用フレグランスとして誕生した透明感ある石鹸の香り。平成当時は「香水デビュー」に最適とされ、学生や若い女性を中心に愛用者が多かった。軽やかで薄付きなのでTPOを選ばず使える点が支持され続けている。ギフトとしても人気で、世代を超えて愛される一本。
・石鹸のようなナチュラルさ
・香水デビューにぴったり
・シーンを選ばず使える安心感
■サムライウーマン オードトワレ
平成女子に大流行した清潔感のある軽い香り。香水だけでなくシャンプーやボディケアまでシリーズ展開され、ライフスタイル全体を彩った存在。当時のギャルからOLまで幅広く愛された。リニューアルを経て今も販売されており、懐かしさと共に使いやすさで人気継続中。
・爽やかで清潔感ある香り
・ライフスタイルブランド的な存在感
・平成の女性を象徴する一本
■エンジェルハート オードトワレ
真っ赤なハート型ボトルで大人気となった平成のアイコン香水。アプリコット＆ピーチのフルーティーなトップから、ムスクに変化する香りが“恋の香り”と大ブームを起こした。バッグから覗くパッケージもファッションの一部とされ、女子の必須アイテムだった。今見ても映えるデザインと甘い香りは令和でも新鮮。
・見た目の可愛さで気分が上がる
・フルーティーからムスクへの変化が魅力
・平成女子の青春を象徴
■イヴ・サンローラン・ボーテ ベビードール
恋が叶う香水とまで言われた平成の大ヒット作。グレープフルーツやローズの爽やかで甘い香りに、スパイスの効いたアクセントが重なり、可愛らしさと大人っぽさを両立。ピンクの丸いボトルは「持っているだけで女子力が上がる」と人気を博し、今でも購入可能。平成を代表する“モテ香水”のひとつ。
・恋愛のお守り的存在
・可愛いパッケージで映える
・甘さと爽やかさの絶妙なバランス
平成を象徴する香水たちは、当時の恋愛やファッションの記憶とともに人々の心に刻まれている。その香りは懐かしさだけでなく、今の時代にもしっかりマッチする普遍的な魅力を持つ。ユニセックスのシンプルさ、石鹸の清潔感、そしてボトルデザインの可愛さ。平成の“モテ香水”は、令和でも変わらず輝き続けている。
