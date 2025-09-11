ËüÇî¥¢¥¯¥»¥¹¡¢º®»¨Î¨19¡ó¸º¾¯¡¡ÍÞÀ©ºö¡¢ÊÄËë¤Ø·ÑÂ³³ÎÇ§
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî´ü´ÖÃæ¤Î¸òÄÌº®»¨ÍÞÀ©ºö¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë´Ø·¸µ¡´Ø¤Î²ñµÄ¤¬11Æü¡¢Âçºå»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£»þº¹½Ð¶Ð¤äÇÛÁ÷¥ë¡¼¥ÈÊÑ¹¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ö¸òÄÌ¼ûÍ×¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊTDM¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤ÎÊ¿¶Ñº®»¨Î¨¤ÏºÇÂç¤Ç19¡ó¸º¾¯¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Íè¾ì¼ÔÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÊÄËë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ú¤Â³¤±èÀþ»ö¶È¼Ô¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡TDM¤ÏÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÝ¤ËÆü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¸òÄÌ¤ÎÈ¯À¸¤ò¸º¤é¤¹¹Í¤¨Êý¡£¸Æ¤Ó¤«¤±Á°¤Î5·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ê¿Æü¸áÁ°¤ÎÊ¿¶Ñº®»¨Î¨¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¸º¤Ã¤¿¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢6·î¤Ç14¡ó¸º¡¢8·î¤¬19¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£¹¹ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÜÌ±¤È»ö¶È¼Ô¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£