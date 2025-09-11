記録的大雨から1か月がたっても被災した人が復旧を実感できていない地域はほかにもあります。八代市興善寺町では、土砂災害の爪痕が残ったままとなっています。





【中継】

（溝江翔平アナ）

この辺りは当時、道路などが土砂で完全に覆われていた場所です。八代市興善寺町では、ひと月前の雨で大量の土砂が流れ込み、道路や住宅を覆いました。多くの住宅が被災し、避難所や家族のもとへ身を寄せている人もいますが、被災した自宅に残って暮らしている人もいます。





広場では今災害ごみの置き場所を整備しています。というのも近くの災害ごみ置き場が車で数分の場所にしかなく、車も使えなくなった方も多いため、数日前にようやく整備が始まりました。八代市は週末には稼働させたいとしています。

興善寺町ではボランティアの協力もあって水路の土砂もかき出され、今は水が流れるようになっています。みなさん口々にボランティアの方々への感謝を話されていました。一方でそのほかの土砂は積み上げられたままとなっており、まだ爪痕が残っています。



多くの住民が口にするのは、ここから見える部分はだいぶ片付いたものの、中はまだまだということです。



（緒方太郎キャスター）

今後大事なのは、被災した人への支援です。国と熊本県が、熊本市や八代市などの5つの市と町を対象に、被災者に支援金を支払う生活再建支援法の適用を決めています。