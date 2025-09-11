紀子さま59歳の誕生日で愛子さまがお祝いに 成年式終えた悠仁さまの成長や今春誕生の初孫への思い綴られる
秋篠宮妃紀子さまは、11日に59歳の誕生日を迎え、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまなど皇族方からお祝いの挨拶を受けられた。
悠仁さまの成年式が無事終わり、「安堵しております」
午前10時前、手を振りながら報道陣に笑顔で会釈し、秋篠宮邸に向かわれた愛子さま。
愛子さまは、淡い色味のスーツと帽子に、パールのアクセサリーというさわやかな装い。
そして午前11時ごろには、紀子さまが両陛下への挨拶のため、皇居に到着された。
誕生日に寄せた文書の中で、紀子さまが触れられたのは６日、成年皇族として新たな一歩を踏み出された長男・悠仁さまについて。
「おめでとうございます」（10日 明治記念館）
成年式が無事に終わったことを受け、「安堵しております」と記された。
筑波大学に通う悠仁さまは、つくば市内の住居に宿泊されることもあるという。
「ときにはこちらの畑で育てた野菜を自炊するためにつくばへ持っていくこともあり、
東京とつくばでの生活をそれぞれ工夫している姿に成長を感じてもいます」
赤坂御用地の畑で育てた野菜を使って、悠仁さまが自炊されていることも明かされた。
また、2月に運転免許を取得した悠仁さまは、秋篠宮さまの大学時代からの愛車「ビートル」を運転されているという。
「今では宮さまが助手席に乗ることもあり、二人で御用地内をドライブして楽しんでいることもあります。」
眞子さん、そして初孫への思いも…
そして、アメリカで暮らす長女の小室眞子さんについては、こう記された。
「今年の春に孫が誕生したことを、家族そろって大変うれしく思っています」
「自分がそのような年齢になったのかと不思議な気持ちになりました」
小室圭さんとの結婚・渡米から4年。
まだ一度も会えていない眞子さん、そして初孫への思いをこう明かされた。
「眞子たちは、遠く離れて海外に暮らしています」
「孫が少しずつ遠出できるようになり、旅行をすることに慣れてから、よいタイミングで日本を訪れてくれたらと思っています」
（「イット！」 9月11日放送より）